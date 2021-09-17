Без Маліновського: Петраков оголосив список гравців на матчі відбору на ЧС-2022

Виконувач обов’язків головного тренера збірної України Олександр Петраков оприлюднив список гравців, які потрапили до заявки на матчі відбору до чемпіонату світу-2022 у Катарі.

У жовтні синьо-жовті мають провести дві гри у європейській кваліфікації проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини.

Всього Петраков викликав 25 виконавців, ще восьмеро гравців увійшли до резервного списку.

Відзначимо, що поза списком опинився один із лідерів збірної України, хавбек італійської Аталанти Руслан Маліновський. А до резервного потрапив голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін.

Склад збірної України:

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Денис Бойко (Динамо Київ), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).

Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Денис Бойко (Динамо Київ), Дмитро Різник (Ворскла Полтава). Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі — Шахтар, Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі — Динамо Київ), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі — Шахтар, Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі — Динамо Київ), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія). Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко (Шахтар Донецьк), Сергій Булеца (Зоря Луганськ), Андрій Ярмоленко (Вест Гем Юнайтед, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Ігор Харатін (Легія, Польща).

Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко (Шахтар Донецьк), Сергій Булеца (Зоря Луганськ), Андрій Ярмоленко (Вест Гем Юнайтед, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Ігор Харатін (Легія, Польща). Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (СК Дніпро-1 Дніпро), Данило Сікан (Шахтар Донецьк).

Резервний список: Георгій Бущан (Динамо Київ), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва — Шахтар Донецьк), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія), Владислав Кочергін (Зоря Луганськ), Владислав Калітвінцев (Десна Чернігів), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1).

Збір національної команди розпочнеться 4 жовтня в Києві. 9 жовтня Україна на виїзді зіграє проти Франції, а 12 жовтня у Львові прийме команду Боснії і Герцеговини.