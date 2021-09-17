Без Маліновського: Петраков оголосив список гравців на матчі відбору на ЧС-2022

Виконувач обов’язків головного тренера збірної України Олександр Петраков оприлюднив список гравців, які потрапили до заявки на матчі відбору до чемпіонату світу-2022 у Катарі.
У жовтні синьо-жовті мають провести дві гри у європейській кваліфікації проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини.
Всього Петраков викликав 25 виконавців, ще восьмеро гравців увійшли до резервного списку.
Відзначимо, що поза списком опинився один із лідерів збірної України, хавбек італійської Аталанти Руслан Маліновський. А до резервного потрапив голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін.
Склад збірної України:
- Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Денис Бойко (Динамо Київ), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).
- Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі — Шахтар, Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі — Динамо Київ), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).
- Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко (Шахтар Донецьк), Сергій Булеца (Зоря Луганськ), Андрій Ярмоленко (Вест Гем Юнайтед, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Ігор Харатін (Легія, Польща).
- Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (СК Дніпро-1 Дніпро), Данило Сікан (Шахтар Донецьк).
Резервний список: Георгій Бущан (Динамо Київ), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва — Шахтар Донецьк), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія), Владислав Кочергін (Зоря Луганськ), Владислав Калітвінцев (Десна Чернігів), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1).
Збір національної команди розпочнеться 4 жовтня в Києві. 9 жовтня Україна на виїзді зіграє проти Франції, а 12 жовтня у Львові прийме команду Боснії і Герцеговини.