Новоспечений чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик зізнався, що хоче відсвяткувати завоювання поясів у рідному Криму. Про це боксер заявив під час прес-конференції у Києві.

Усик розповів, що святкувати перемогу вже розпочав, а ще планує з цього приводу зробити салют. А ось продовжити святкування збирається у Криму.

— Будемо святкувати, будемо салют стріляти, взагалі треба потренуватися завтра ще. Пояси треба дочекатися, щоб їхати додому (до Криму, – Ред.). Природно, що я хочу побачити тренера, кумів, сестру, – сказав Олександр.

Він додав, що хоче зайти до свого рідного залу та показати пояси своєму тренеру, який колись давно взяв його в свою секцію і “зробив з хлопчика чоловіка”.

26 вересня Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу за версіями WBO, IBF і IBO, а також взяв пояс WBA Super.

Бій на лондонській арені ФК Тоттенгем тривав усі 12 раундів та завершився одноголосною перемогою українця за рішенням суддів.