Правда в нашій країні нікому не потрібна: Петраков про невиклик Маліновського

Виконувач обов’язків головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков прокоментував рішення не викликати хавбека італійської Аталанти Руслана Маліновського до табору національної команди.
— Вся країна не може спати, обговорюють тільки Малиновського – який покидьок Петраков, він повинен зателефонувати, вибачиться, на коліна стати тощо.
Я вже все сказав у Великому футболі, всю правду. Але правда в нашій країні нікому не потрібна. Мене вже тут навчили і сказали – в нашій країні говорити правду не можна. Більше мені нічого додати, – сказав Петраков.
Лідер збірної України Руслан Маліновський не потрапив до списку футболістів, яких Петраков викликав на жовтневі матчі у відборі до чемпіонату світу-2022.
Конфлікт Маліновського та Петракова
Після матчу з Казахстаном та Францією Петраков розповів, що Маліновський образився на нього через те, що залишився у запасі на гру.
Пізніше фахівець заявив, що Руслан не захотів залишатися у таборі збірної на товариську гру проти команди Чехії.
Сам гравець спростував слова Петракова і заявив, що не ображався на нього. А табір збірної залишив лише після того, як відпросився у тренера, який йому дозволив поїхати.
— Після інформації, що велика група гравців повертається до своїх клубів, я запитав, чи можу я виїхати. На що отримав відповідь: Хочеш – їдь. Це не було демаршем, я запитав дозволу і подякував тренеру, що він мені дозволив, – написав Маліновський в Instagram.
Маліновський потрапив до символічної збірної вересня у Серії А і став єдиним представником бергамасків у команді місяця.
У вересні Руслан провів чотири матчі за Аталанту, в яких відзначився одним голом та результативною передачею.
Тим часом, до лав синьо-жовтих Петраков довикликав футболіста Динамо Артема Шабанова.
Фото: УАФ