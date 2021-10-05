Правда в нашій країні нікому не потрібна: Петраков про невиклик Маліновського

Виконувач обов’язків головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков прокоментував рішення не викликати хавбека італійської Аталанти Руслана Маліновського до табору національної команди.

— Вся країна не може спати, обговорюють тільки Малиновського – який покидьок Петраков, він повинен зателефонувати, вибачиться, на коліна стати тощо. Я вже все сказав у Великому футболі, всю правду. Але правда в нашій країні нікому не потрібна. Мене вже тут навчили і сказали – в нашій країні говорити правду не можна. Більше мені нічого додати, – сказав Петраков.

Лідер збірної України Руслан Маліновський не потрапив до списку футболістів, яких Петраков викликав на жовтневі матчі у відборі до чемпіонату світу-2022.

Конфлікт Маліновського та Петракова

Після матчу з Казахстаном та Францією Петраков розповів, що Маліновський образився на нього через те, що залишився у запасі на гру.

Пізніше фахівець заявив, що Руслан не захотів залишатися у таборі збірної на товариську гру проти команди Чехії.

Сам гравець спростував слова Петракова і заявив, що не ображався на нього. А табір збірної залишив лише після того, як відпросився у тренера, який йому дозволив поїхати.

— Після інформації, що велика група гравців повертається до своїх клубів, я запитав, чи можу я виїхати. На що отримав відповідь: Хочеш – їдь. Це не було демаршем, я запитав дозволу і подякував тренеру, що він мені дозволив, – написав Маліновський в Instagram.

Маліновський потрапив до символічної збірної вересня у Серії А і став єдиним представником бергамасків у команді місяця.

У вересні Руслан провів чотири матчі за Аталанту, в яких відзначився одним голом та результативною передачею.

Тим часом, до лав синьо-жовтих Петраков довикликав футболіста Динамо Артема Шабанова.

Фото: УАФ