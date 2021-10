Європейський футбольний союз презентував офіційний логотип та гасло наступного чемпіонату Європи-2024, що відбудеться у Німеччині.

Офіційна презентація відбулася на легендарній арені Олімпіаштадіон у Берліні, який, як очікується, прийме головний матч турніру.

Спершу президент УЄФА Олександр Чеферін пройшовся з трофеєм Анрі Делоне, а потім вручив його екс-гравцю збірної Німеччини Філіппу Ламу, який наразі обіймає посаду очільника оргкомітету Євро-2024.

За музично-світловою презентацією могли спостерігати всі охочі, але за межами Олімпіаштадіон, адже на самому заході безпосередньо були присутні лише офіційні особи та журналісти.

Під час презентації УЄФА показав карту Європи, де Крим позначив територією України, як це визнає весь цивілізований світ.

Але в Росії після такого вибухнули нездоровою істерією і накинулися на УЄФА. Однак позиція футбольних чиновників незмінна.

В основі логотипу турніру кольори та прапори усіх 55 національних асоціацій УЄФА, які об’єднуються у різні комбінації.

У центрі емблеми розмістили сам кубок Анрі Делоне, а довкола нього 24 кольорові смужки, що символізують 24 учасників фінальної стадії Євро-2024.

UEFA EURO 2024 logo unveiled with a spectacular light show at the Olympiastadion in Berlin! #EURO2024 pic.twitter.com/9vo7RS5cfu

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 5, 2021