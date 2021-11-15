26 листопада у Ньоні відбудеться жеребкування стикових матчів європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022 з футболу у Катарі.

Доля збірної України визначиться завтра, 16 листопада, у Зеніці у матчі з Боснією і Герцеговиною, де синьо-жовтих влаштує лише перемога, але все залежить не від нас.

Є три варіанти позитивного розвитку подій для збірної України:

Україна виграє у Боснії і Герцеговини, а Фінляндія програє Франції. Тоді буде: Україна матиме 12 очок, Фінляндія – 11 очок;

Україна виграє у Боснії і Герцеговини, Фінляндія грає внічию з Францією, забивши менше, ніж Україна в паралельному матчі;

Україна мінімально обігрує Боснію та Герцеговину, а Фінляндія грає у результативну нічию з Францією.

Перемога над Боснією з різницею у два м’ячі гарантує другу позицію Україні за будь-якої нічиєї у матчі Фінляндія – Франція.

Якщо Україна потрапить у стикові матчі, то найбільш небезпечним суперником буде збірна Португалії, яка сенсаційно віддала пряму путівку на Мундіаль Сербії.

Всього у стикових матчах візьмуть участь 12 команд: 10, які посядуть друге місце у групі та найкращі команди груп Ліги націй, котрі не стали першими або другими. Вони боротимуться за три путівки на Мундіаль.

Хто кваліфікувався у стикові матчі?

Шотландія (друге місце у групі F), Росія (друге місце у групі Н), Уельс та Чехія (друге та третє місця групи E – обидві виграли свої групи у Лізі націй), Австрія (переможець групи Ліги націй), Північна Македонія (друга у групі J) та Швеція (друга у групі B).

Хто претендує на місце у стикових матчах?

Також у стикові матчі потраплять Італія або Швейцарія із групи С, Фінляндія або Україна із групи D, Нідерланди/Туреччина/Норвегія із групи G, Англія або Польща із групи I.

Формат стикових матчів на ЧС-2022

За підсумками жеребкування визначаться три гілки плей-оф – у кожній зіграють по чотири команди. Спершу сіяні проти несіяних, а потім переможці пар між собою.

Україна, якщо потрапить у стикові матчі, точно буде несіяною.

Сіяні: Португалія – 17, Росія – 16, Швейцарія – 15, Швеція – 15, Польща – 14, Уельс – 14.

Португалія – 17, Росія – 16, Швейцарія – 15, Швеція – 15, Польща – 14, Уельс – 14. Несіяні: Шотландія – 14 , Північна Македонія – 12, Туреччина – 12, Фінляндія – 11, Австрія та Чехія – через Лігу націй.

Перші матчі плей-оф заплановані на 24-25 березня, наступна стадія – 28-29 березня 2022 року.