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Теофімо Лопес, який забрав пояси у Ломаченка, програв бій Джорджу Камбососу

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Теофімо Лопес

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу бій за титули WBC Franchise, IBF, WBO та WBA у легкій вазі.

Спортсмен, який переміг українського боксера Василя Ломаченка, потрапив в нокдаун у першому раунді, але в 10-му вже сам відправив суперника на канвас.

Бій тривав 12 раундів та двоє суддів віддали перемогу австралійцю Камбососу – 115:111, 113:114, 115:112.

Для Лопеса це було здивуванням, оскільки він уже переможно викинув руку нагору, після чого почув новий чемпіон світу!

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У жовтні 2020 року Теофімо Лопес переміг Василя Ломаченка у бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі одноголосним рішенням суддів — 112:116, 109:119, 111:117. Поразка вартувала українцю трьох поясів.

Джерело: DAZN Boxing

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