Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу бій за титули WBC Franchise, IBF, WBO та WBA у легкій вазі.

Спортсмен, який переміг українського боксера Василя Ломаченка, потрапив в нокдаун у першому раунді, але в 10-му вже сам відправив суперника на канвас.

Бій тривав 12 раундів та двоє суддів віддали перемогу австралійцю Камбососу – 115:111, 113:114, 115:112.

The moment of glory for George Kambosos Jr. ????#LópezKambososJr pic.twitter.com/Q5DwQ36wzD

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 28, 2021