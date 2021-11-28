Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу бій за титули WBC Franchise, IBF, WBO та WBA у легкій вазі.

Спортсмен, який переміг українського боксера Василя Ломаченка, потрапив в нокдаун у першому раунді, але в 10-му вже сам відправив суперника на канвас.

Бій тривав 12 раундів та двоє суддів віддали перемогу австралійцю Камбососу – 115:111, 113:114, 115:112.

The moment of glory for George Kambosos Jr. ????#LópezKambososJr pic.twitter.com/Q5DwQ36wzD — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 28, 2021

Для Лопеса це було здивуванням, оскільки він уже переможно викинув руку нагору, після чого почув новий чемпіон світу!

Teofimo Lopez loses unified lightweight world titles to George Kambosos Jrhttps://t.co/DLjbryUpME #LopezKambososJr pic.twitter.com/lsftwhrmiP — Mirror Fighting (@MirrorFighting) November 28, 2021

У жовтні 2020 року Теофімо Лопес переміг Василя Ломаченка у бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі одноголосним рішенням суддів — 112:116, 109:119, 111:117. Поразка вартувала українцю трьох поясів.

Джерело: DAZN Boxing