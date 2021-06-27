Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Абрамова Юлія |

Василь Ломаченко здобув перемогу технічним нокаутом над Масайоші Накатани

Lomachenko

На ранок 27 червня в США, місті Лас-Вегас, колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко бився з японським боксером Масайоші Накатані.

Вже в першому раунді Ломаченко отримав розсічення після зіткнення головами з суперником. Його обличчя залило кров’ю. Кровотечу зупинили і спортсмен зміг продовжити поєдинок, демонструючи повну перевагу на рингу.

Накатані не допомогли довгі руки і перевага в зростанні – атаки японця не досягали мети, а майстерні удари Василя регулярно завершувалися точними влучаннями.

У п’ятому раунді українець відправив суперника в нокдаун, але Накатані зміг піднятися на ноги і продовжити бій. У наступному раунді Ломаченко знову був близький до нокдауну, але японець неймовірним чином витримав серію ударів.

Розв’язка бою наступила в дев’ятому раунді. Знесилений Накатані вже не міг відбиватися від атак Ломаченка і ледве стояв на ногах, тому рефері прийняв рішення зупинити бій.

Ломаченко здобув перемогу технічним нокаутом.

Цим успіхом українець перекрив поразку від Теофімо Лопеса, яке відбулося в жовтні минулого року. Тоді Ломаченко поступився рішенням суддів і втратив всі свої чемпіонські титули.

На рахунку Василя тепер 15 перемог (11 – нокаутом) при двох поразках. Накатани зазнав другої поразки при 19 перемогах (13 – нокаутом).

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка