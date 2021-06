На ранок 27 червня в США, місті Лас-Вегас, колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко бився з японським боксером Масайоші Накатані.

Вже в першому раунді Ломаченко отримав розсічення після зіткнення головами з суперником. Його обличчя залило кров’ю. Кровотечу зупинили і спортсмен зміг продовжити поєдинок, демонструючи повну перевагу на рингу.

Накатані не допомогли довгі руки і перевага в зростанні – атаки японця не досягали мети, а майстерні удари Василя регулярно завершувалися точними влучаннями.

У п’ятому раунді українець відправив суперника в нокдаун, але Накатані зміг піднятися на ноги і продовжити бій. У наступному раунді Ломаченко знову був близький до нокдауну, але японець неймовірним чином витримав серію ударів.

Розв’язка бою наступила в дев’ятому раунді. Знесилений Накатані вже не міг відбиватися від атак Ломаченка і ледве стояв на ногах, тому рефері прийняв рішення зупинити бій.

Ломаченко здобув перемогу технічним нокаутом.

Destruction all the way up until an incredibly convincing stoppage. ????

Yup, @VasylLomachenko looks healthy and back to form.#LomaNakatani | ESPN+ pic.twitter.com/IM0blPPpct

June 27, 2021