7 грудня 15-річний спортсмен Олексій Середа виборов срібну медаль чемпіонату світу зі стрибків у воду серед юніорів.

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Українець із 491,75 балами показав другий результат у стрибках із триметрового трампліну у віковій групі В.

Перша сходинка 7 грудня дісталась італійцеві Маттео Санторо.

Ще один українець Владислав Клімко посів шосте місце.

Після нагородження Олексій Середа зізнався: припускав, що може опинитися серед трійки переможців, однак певний, що йому потрібно й надалі вдосконалювати свої вміння в стрибках із трампліну.

– Стати на трамплін та виграти – непросто. Мені здається, я ще це не заслужив, тому буду працювати, щоб потім у майбутньому, можливо, перемогти, – сказав він.

Однак замінити вишку на трамплін спортсмен не планує:

– Вишка – мій основний снаряд, тому ніколи не відмовлюсь від неї, – запевнив українець.

Срібло Олексія Середи стало його другою нагородою за два дні. Напередодні йому не було рівних у стрибках із 10-метрової вишки.

Юніорський чемпіонат світу зі стрибків у воду в Києві триватиме до 9 грудня.

Скарбничку української збірної, крім золота та срібла Олексія Середи, поповнили вже Ксенія Байло (перше та третє місце).

Золоту медаль здобув також Данило Коновалов, а в парі з Богданом Чижовським вони піднялись на другу сходинку п’єдесталу.

Джерело: Ukrainian Diving Federation

Фото: Ukrainian Diving Federation