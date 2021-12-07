7 грудня 15-річний спортсмен Олексій Середа виборов срібну медаль чемпіонату світу зі стрибків у воду серед юніорів.
Українець із 491,75 балами показав другий результат у стрибках із триметрового трампліну у віковій групі В.
Перша сходинка 7 грудня дісталась італійцеві Маттео Санторо.
Ще один українець Владислав Клімко посів шосте місце.
Після нагородження Олексій Середа зізнався: припускав, що може опинитися серед трійки переможців, однак певний, що йому потрібно й надалі вдосконалювати свої вміння в стрибках із трампліну.
– Стати на трамплін та виграти – непросто. Мені здається, я ще це не заслужив, тому буду працювати, щоб потім у майбутньому, можливо, перемогти, – сказав він.
Однак замінити вишку на трамплін спортсмен не планує:
– Вишка – мій основний снаряд, тому ніколи не відмовлюсь від неї, – запевнив українець.
Срібло Олексія Середи стало його другою нагородою за два дні. Напередодні йому не було рівних у стрибках із 10-метрової вишки.
Юніорський чемпіонат світу зі стрибків у воду в Києві триватиме до 9 грудня.
Скарбничку української збірної, крім золота та срібла Олексія Середи, поповнили вже Ксенія Байло (перше та третє місце).
Золоту медаль здобув також Данило Коновалов, а в парі з Богданом Чижовським вони піднялись на другу сходинку п’єдесталу.
Джерело: Ukrainian Diving Federation