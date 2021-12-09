9 грудня луганська Зоря зіграла з норвезьким Буде-Глімтом в шостому турі Ліги конференцій. Зустріч відбулася в Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена й завершилася з рахунком 1:1.

Українська команда успішно розпочала перший тайм. Уже на 18-й хвилині Єгор Назарина виконав блискучий удар по воротах та відкрив рахунок матчу.

Подальші спроби норвезької команди зрівняти рахунок не були успішними – і на перерву команди пішли з рахунком 1:0 на користь господарів поля.

У другому таймі Бреде Ме пробив здалеку в нижній лівий кут воріт, але Дмитро Мацапура врятував ситуацію.

Атакував ворота і Мортен Конрадсен, але м’яч пролетів повз ворота.

А вже за три хвилини Віталій Вернидуб припустився помилки та спрямував м’яча у власні ворота.

Набравши сім очок після матчу із Буде-Глімтом, луганська команда посіла передостанню сходинку в групі С.

Норвезькій команді завдяки поразці ЦСКА Софія від Роми в паралельному матчі вдалося із 12 балами вийти в плей-оф.

Очолюють таблицю гравці Роми. На рахунку їхньої команди 13 балів.

Фото: ФК Зоря