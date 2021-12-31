Після кількох попередніх етапів Кубка світу IBU з біатлону тренер збірної Молдови Венцеслав Ілієв розповів про завдання, які стоять перед командою.

Ілієв зазначив, що в минулому сезоні 2020/2021 виникли складнощі з підготовкою, пов’язані з поширенням пандемії, а також з організаційними моментами на зборах. За словами тренера, Федерація зробила все можливе, щоб допомогти збірній підготуватися до поточного сезону.

– У поточному році, завдяки Федерації, особливо президенту Дмитру Торнеру, який дуже допоміг, нам вдалося провести підготовку до сезону більш сконцентровано і без істотних проблем, – розповів Ілієв.

Незважаючи на те, що молдавським біатлоністам за підсумками минулих етапів не вдалося увійти в топ-40, Ілієв вважає, що даний період підготовки збірної реалізовується згідно плану.

– В цілому, я оцінюю, що даний етап підготовки ми реалізуємо саме так, як планували, – сказав він.

Ілієв повідомив, що план підготовки збірної складався з прицілом на Зимову Олімпіаду в Пекіні, яка стартує вже на початку лютого 2022 року. Перед спортсменами стоїть завдання показувати високі результати, щоб отримати олімпійські ліцензії.

– І Федерація, і її президент – Дмитро Торнер поставили основне завдання – отримати олімпійські ліцензії, виступити в Пекіні як мінімум з двома чоловічими і двома жіночими квотами, – розповів тренер збірної Молдови.

На питання про те, чому зважився очолити збірну Молдови Ілієв відповів, що прийняв це рішення усвідомлено, тому що стояла мета працювати на перспективу.

– Я прийняв цю пропозицію, і переді мною стояло завдання провести селекцію, підготувати команду для досягнення більш високих результатів, в першу чергу – з прицілом на Олімпійські ігри в Пекіні, – сказав Венцислав Ілієв.