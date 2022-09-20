Левандовський зіграє на ЧС-2022 з пов’язкою в українських кольорах – її подарував Шевченко

Вересень, 20 в 20:11

Легенда українського футболу Андрій Шевченко зустрівся з одним із найкращих футболістів планети, поляком Робертом Левандовським.

Зустріч зірок футболу відбулася на Національному стадіоні у Варшаві.

Екстренер національної збірної України подарував Роберту синьо-жовту капітанську пов’язку, а також подякував капітану збірної Польщі та польському народові за підтримку України у війні, яку розв’язала Росія.

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Шевченко попросив Левандовського виходити з цією пов’язкою на матчі ЧС-2022 у Катарі, щоб нагадувати світові про Україну, а поляк відповів, що для нього буде честю носити прапор України на найбільшому футбольному турнірі.

— Дякую, Шева. Мені було приємно познайомитися! Для мене буде честю нести цю капітанську пов’язку в кольорах України на чемпіонат світу, – написав Левандовський у соціальних мережах.

Thank you @jksheva7. It was a pleasure to meet you! It will be an honour for me to carry this captains armband in the colors of Ukraine to the World Cup. @LaureusSport pic.twitter.com/y9lyQyyGDR — Robert Lewandowski (@lewy_official) September 20, 2022

Також у сторіс в Intagram польського футболіста з’явилося відео, на якому зафіксовані моменти прогулянки варшавською ареною, передача капітанської пов’язки та теплі обійми.

Варто відзначити, що Левандовський є капітаном збірної Польщі, яка кваліфікувалася до фінальної частини ЧС-2022 у Катарі.

Це вже не вперше Левандовський носитиме пов’язку у кольорах українського прапора у себе на руці. Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України він вийшов на гру Баварії проти Айнтрахта з пов’язкою в кольорах українського прапора. А пізніше у березні це ж саме повторив під час матчу збірної Польщі проти Швеції.