Левандовський зіграє на ЧС-2022 з пов’язкою в українських кольорах – її подарував Шевченко

Легенда українського футболу Андрій Шевченко зустрівся з одним із найкращих футболістів планети, поляком Робертом Левандовським.

Зустріч зірок футболу відбулася на Національному стадіоні у Варшаві.

Екстренер національної збірної України подарував Роберту синьо-жовту капітанську пов’язку, а також подякував капітану збірної Польщі та польському народові за підтримку України у війні, яку розв’язала Росія.

Шевченко попросив Левандовського виходити з цією пов’язкою на матчі ЧС-2022 у Катарі, щоб нагадувати світові про Україну, а поляк відповів, що для нього буде честю носити прапор України на найбільшому футбольному турнірі.

Thank you @jksheva7. It was a pleasure to meet you! It will be an honour for me to carry this captains armband in the colors of Ukraine to the World Cup. @LaureusSport pic.twitter.com/y9lyQyyGDR

— Robert Lewandowski (@lewy_official) September 20, 2022