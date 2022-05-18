Травень, 18 в 16:50

Легенда київського Динамо та італійського Мілана Андрій Шевченко став першим амбасадором UNITED24, указ про заснування якого підписав президент України Володимир Зеленський.

— Андрій своєю працею та спортивними досягненнями здобув величезну довіру на міжнародній арені. І тепер у нього нова важлива місія – розповідати світу про події в Україні та спрямувати свій авторитет на збільшення міжнародної допомоги нашій державі. Впевнений, тобі все вдасться, – сказав Зеленський.

На початку травня президент ініціював запуск фандрейзингової платформи UNITED24, яка має на меті збільшити благодійні пожертви на підтримку України у світі, зокрема й шляхом об’єднання зусиль міжнародних партнерів, донорів, благодійників задля підтримки нашої країни в захисті незалежності, територіальної цілісності та суверенітету, а також у повоєнному відновленні.

Під час зустрічі в Офісі президента Зеленський наголосив на важливості, що “першим амбасадором бренду UNITED24 став українець, якого знають у всьому світі”.

Зараз дивляться

Зі свого боку Андрій Шевченко сказав, що для нього велика честь – стати першим амбасадором UNITED 24.

— Я представляю Україну на міжнародній футбольній арені багато років. Але сьогодні, коли моя держава потерпає від війни, мій пріоритет – не футбол, а допомога Україні. Я зроблю все можливе, щоб підвищувати обізнаність про потреби України, щоб заохочувати людей долучатися до UNITED24, робити внесок у нашу перемогу, – наголосив екснаставник збірної України.

За словами Шевченка, перша подія на підтримку UNITED24 відбудеться 8 червня – це благодійний вечір-аукціон у Лондоні.

Фандрейзингова платформа UNITED24 працює за трьома напрямами: оборона та розмінування, медична допомога, відбудова України. За перший тиждень її роботи на рахунках НБУ було зібрано понад $25 млн. Всі охочі можуть зробити внесок в один клік на сайті u24.gov.ua.

За підтримки UNITED24 відбуватимуться благодійні події та концерти, партнерські проєкти з відомими брендами, а також співпраця з лідерами думок.