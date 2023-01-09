Футболіст Руслан Маліновський став гравцем Олімпік Марселя
Французький Олімпік Марсель оголосив про перехід одного з лідерів збірної України з футболу Руслана Маліновського.
Провансальці повідомили про оренду 29-річного хавбека з обов’язковим правом викупу.
За попередніми даними, влітку Олімпік заплатить італійській Аталанті €10 млн та ще €3 млн у вигляді бонусів, одна з умов додаткових виплат – вихід клубу до Ліги чемпіонів.
На сайті марсельського Олімпіка зазначається, що Маліновський став першим новачком клубу у зимове трансферне вікно 2023 року.
est Olympien
Le milieu ukrainien rejoint le club en prêt avec option d’achat
Bienvenue à ! #RuslanEstOlympien pic.twitter.com/rDx6DAxB6p
— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 9, 2023
Вже відомо, що Руслан виступатиме під 18-м номером у новій команді. Також Марсель зробив яскраву відеопрезентацію українця.
За італійську Аталанту Маліновський виступав із 2019 року. У складі бергамасків він відзначився 30 голами та 28 асистами у 143 матчах. До клубу з Бергамо він перейшов із бельгійського Генка за €13,6 млн.
Аталанта попрощалася з футболістом після його переходу у Марсель у соцмережах, подякувавши за “три з половиною роки незабутніх емоцій”: Дякуємо за все, Маліна. Удачі.
Джерело: ФК Олімпік Марсель