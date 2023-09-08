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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Екоактивісти зупинили матч US Open-2024 – один із них приклеїв ступні до підлоги

екоактивісти на US Open
Фото: Getty Images

Півфінальну гру Відкритого чемпіонату США з тенісу між американкою Коко Гауфф та чешкою Кароліною Муховою (6:4, 7:5) зупинили на 49 хвилин через чотирьох екоактивістів.

На початку другої партії на стадіоні Артура Еша активісти закликали покласти край використанню викопного палива. Один із них приклеїв свої босі ноги до цементної підлоги.

Служба безпеки стадіону та щонайменше десять поліцейських Нью-Йорка витратили майже 50 хвилин, щоб припинити протест екоактивістів. У підсумку їх вивели зі стадіону та відправили до відділку.

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Речник Тенісної асоціації США, яка є організатором US Open, Кріс Відмайєр заявив після матчу, що трьох з чотирьох протестувальників вивели зі стадіону без будь-яких проблем. Але, щоб безпечно вивести активіста, який приклеїв ноги до підлоги довелося залучити поліцію та медичний персонал.

Під час затримки матчу деякі люди скандували з натовпу: Виженіть їх!, маючи на увазі протестувальників.

Група екоактивістів Extinction Rebellion NYC заявила, що її активісти були там, щоб закликати до припинення використання викопного палива, і що “на мертвій планеті не може бути тенісу”.

Речник Extinction Rebellion Майлз Грант після акції розповів, що зміна клімату впливає і на спорт. Він зауважив, що кожного року середня температура на престижних тенісних турнірах зростає, збільшуючи небезпеку для спортсменів і вболівальників. Середня температура на US Open цьогоріч – на 10 градусів вища за норму.

Це не перший випадок екопротесту на великому тенісному турнірі цього року. На Вімблдоні активісти зупинили гру, кинувши на трав’яний корт конфетті.

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Джерело: NYT
US Open, акція протесту, Теніс
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