Екоактивісти зупинили матч US Open-2024 – один із них приклеїв ступні до підлоги

Півфінальну гру Відкритого чемпіонату США з тенісу між американкою Коко Гауфф та чешкою Кароліною Муховою (6:4, 7:5) зупинили на 49 хвилин через чотирьох екоактивістів.

На початку другої партії на стадіоні Артура Еша активісти закликали покласти край використанню викопного палива. Один із них приклеїв свої босі ноги до цементної підлоги.

Служба безпеки стадіону та щонайменше десять поліцейських Нью-Йорка витратили майже 50 хвилин, щоб припинити протест екоактивістів. У підсумку їх вивели зі стадіону та відправили до відділку.

Речник Тенісної асоціації США, яка є організатором US Open, Кріс Відмайєр заявив після матчу, що трьох з чотирьох протестувальників вивели зі стадіону без будь-яких проблем. Але, щоб безпечно вивести активіста, який приклеїв ноги до підлоги довелося залучити поліцію та медичний персонал.

The US Open semifinal between Coco Gauff and Karolina Muchova at the US Open was delayed by 50 minutes after protesters wearing End Fossil Fuels T-shirts disrupted play.

