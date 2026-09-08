Зеленський сподівається на зустріч із Трампом у 20-х числах вересня
Президент Володимир Зеленський розраховує зустрітися з Дональдом Трампом у 20-х числах вересня.
Зеленський сподівається на зустріч з Трампом найближчим часом
Голова нашої держави хоче зустрітися з президентом США, аби обговорити потребу України у ракетах для перехоплення балістики.
– Нам потрібні пакети балістики від американців. Вони почули детально що нам потрібно та коли нам потрібно. Я розраховую на зустріч в 20-х числах з президентом Трампом, підняття цієї теми, і дай Бог – буде результат, – зауважив Зеленський.
Президент заявив, що американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер були детально проінформовані про необхідні Україні антибалістичні ракети та строки їх постачання.
Питання “зимового пакета” для протидії балістиці Зеленський планує порушити під час особистої зустрічі з президентом США.
Зеленський зауважив, що під час останньої атаки ППО знищила близько 90% із майже 180 повітряних цілей, зокрема понад три десятки крилатих ракет. Водночас результат проти балістики був значно гіршим через нестачу необхідних засобів.
Крім того, Україна розвиває власну антибалістичну систему FREYJA та розраховує на підтримку програми з боку США і європейських партнерів.