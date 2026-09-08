Президент Володимир Зеленський розраховує зустрітися з Дональдом Трампом у 20-х числах вересня.

Зеленський сподівається на зустріч з Трампом найближчим часом

Голова нашої держави хоче зустрітися з президентом США, аби обговорити потребу України у ракетах для перехоплення балістики.

– Нам потрібні пакети балістики від американців. Вони почули детально що нам потрібно та коли нам потрібно. Я розраховую на зустріч в 20-х числах з президентом Трампом, підняття цієї теми, і дай Бог – буде результат, – зауважив Зеленський.

Президент заявив, що американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер були детально проінформовані про необхідні Україні антибалістичні ракети та строки їх постачання.

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Питання “зимового пакета” для протидії балістиці Зеленський планує порушити під час особистої зустрічі з президентом США.

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Зеленський зауважив, що під час останньої атаки ППО знищила близько 90% із майже 180 повітряних цілей, зокрема понад три десятки крилатих ракет. Водночас результат проти балістики був значно гіршим через нестачу необхідних засобів.

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Крім того, Україна розвиває власну антибалістичну систему FREYJA та розраховує на підтримку програми з боку США і європейських партнерів.

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