Російські війська вночі та вранці 8 вересня атакували низку регіонів України дронами й ракетами, зокрема балістичними. Під ударом опинилися Київ, Дніпропетровщина, Харків, Чернігівщина, Сумщина та Одещина — пошкоджено цивільну інфраструктуру, є загиблі та постраждалі.

Атака на Київ

Вночі Київ опинився під масованої комбінованої атакою. Ворог запустив у напрямку міста дрони та ракети. За даними очільника МВС Івана Вигівського, у столиці пошкоджено понад 50 об’єктів. Серед них — житлові будинки, гуртожиток, територія школи, магазини, автозаправна станція та підприємство з виробництва борошна. Руйнування зафіксували у кількох районах міста.

За останніми даними, три людини загинуло, ще близько 20 дістали поранення.

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У столиці тривають рятувальні роботи.

Атака на Київщину

Київщина перебувала під масованою атакою російських військ. У Білій Церкві поранено чоловіка. В області зафіксовані пошкодження житлових будинків, промислових і складських приміщень, підприємств та транспортних засобів.

Зокрема, у Білоцерківському районі пошкоджені виробниче та складське приміщення, два багатоквартирні й один приватний будинок. У Бориспільському районі зруйнована складська будівля, пошкоджені підприємство та сім вантажівок. У Броварському районі пошкоджені три приватні будинки й автомобіль, у Фастівському районі — три приватні будинки. В Обухівському районі пошкоджені дві господарські споруди та автомобіль.

Атака на Дніпропетровщину

Вночі росіяни майже 20 разів атакували чотири райони області. На Синельниківщині ворог цілеспрямовано атакував підрозділ ДСНС. На щастя, рятувальники перебували в укритті та не постраждали.

Також росіяни атакували Васильківську та Петропавлівську громади. На Криворіжжі окупанти атакували райцентр та Апостолівську громаду. Поранення дістала 29-річна жінка. У Троїцькій громаді Павлоградського району пошкоджене агропідприємство.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Мирівська та Покровська громади.

Атака на Харків

Пізно ввечері 7 вересня російські ударні дрони атакували Харків. За інформацією мера міста Ігоря Терехова, у Київському районі зафіксовано влучання у будинок на рівні шостого поверху. Постраждала одна людина.

Станом на ранок 8 вересня Терехов повідомив про влучання реактивного ворожого дрона у Шевченківському районі міста.

РФ атакувала Епіцентр на Чернігівщині

Росія атакувала ТЦ Епіцентр у Прилуках Чернігівської області. На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки чергової атаки російських військ на цивільну інфраструктуру.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Удар по поїзду на Сумщині

Вранці 8 вересня ворожі дрони вдарили у пасажирський потяг сполученням Київ — Суми. Моніторингова команда Укрзалізниці сповістила про загрозу, а тому поїзд вчасно зупинили та встигли вивести пасажирів.

Внаслідок ворожого удару загорівся локомотив. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Атака на ринок під Одесою

Вночі РФ атакувала ринок 7-й кілометр у передмісті Одеси — пошкоджені торговельні павільйони. У результаті атаки постраждав 58-річний охоронець. Згодом стало відомо про ще двох постраждалих – це двоє чоловіків, 1972 та 1978 р. н. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 658-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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