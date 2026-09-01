З 1 вересня 2026 року правила виїзду чоловіків за кордон залишаються одним із найактуальніших питань в умовах воєнного стану та загальної мобілізації.

Основні вимоги визначають закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і постанова Кабміну №57, а право перетнути кордон залежить від конкретних законних підстав.

Для виїзду важливо не лише належати до однієї з передбачених законодавством категорій, а й мати необхідні документи та актуальні військово-облікові дані. Під час перевірки на кордоні також враховують інформацію з відповідних державних реєстрів.

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Хто з чоловіків може виїхати за кордон з 1 вересня 2026 року, які документи необхідно мати та що можуть перевіряти прикордонники – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи є заборона на виїзд за кордон: як перевірити онлайн

У вересні українці можуть онлайн перевірити, чи діє щодо них тимчасова заборона на виїзд за кордон. Зробити це можна через Особистий кабінет Державної прикордонної служби України.

Сервіс дає змогу заздалегідь дізнатися про обмеження на перетин державного кордону, встановлені за рішенням суду або постановою Державної виконавчої служби. Зокрема, йдеться про заборони, які можуть бути пов’язані з боргами, несплатою аліментів, штрафами чи іншими виконавчими провадженнями.

Водночас онлайн-перевірка має важливе обмеження. Сервіс не показує заборони на виїзд для чоловіків віком від 18 до 60 років, пов’язані з дією воєнного стану, а також інші обмеження, передбачені Правилами перетинання державного кордону.

Перевірка в Особистому кабінеті також не скасовує чинну заборону, проте дає можливість дізнатися про неї ще до поїздки та за потреби врегулювати причину обмеження.

Раніше для отримання такої інформації необхідно було надсилати письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації ДПСУ та чекати на відповідь.

Що перевіряють у чоловіків на кордоні з 1 вересня

Під час виїзду за кордон чоловіки, на яких поширюються відповідні обмеження воєнного стану, мають пред’явити закордонний паспорт і військово-обліковий документ. Залежно від підстави для перетину кордону також можуть знадобитися документи, які підтверджують право на виїзд.

Важливо, щоб військово-облікові дані були актуальними, а інформація в документах відповідала відомостям у державних електронних реєстрах.

Під час проходження контролю працівники Державної прикордонної служби можуть перевіряти військово-обліковий документ в електронній формі та звіряти зазначені в ньому дані з інформацією в реєстрі Оберіг. Електронний військово-обліковий документ із QR-кодом можна сформувати, зокрема, у застосунку Резерв+.

Якщо під час перевірки виявлять невідповідність даних або чоловік не зможе підтвердити законну підставу для перетину кордону, ДПСУ може відмовити у виїзді.

Тому перед поїздкою варто перевірити актуальність військово-облікових даних і заздалегідь підготувати документи, необхідні саме для вашої підстави виїзду за кордон.

Як журналістам виїхати за кордон: умови та документи

Для журналістів, працівників медіа та представників сфери стратегічних комунікацій діє окремий порядок виїзду за кордон під час воєнного стану.

Чоловіки віком від 23 до 60 років, які належать до цих категорій, можуть виїжджати з України у службових цілях та перебувати за кордоном до 60 календарних днів за умови дотримання встановлених вимог.

Зокрема, необхідно отримати лист-погодження від Держкомтелерадіо. У документі мають бути зазначені мета поїздки, дата виїзду з України, орієнтовна дата повернення та пункт пропуску через державний кордон.

Також під час проходження прикордонного контролю також необхідно мати документи, передбачені для відповідної категорії військовозобов’язаних. Тому перед поїздкою журналістам і працівникам медіа варто заздалегідь перевірити актуальність військово-облікових даних та підготувати документи, які підтверджують підставу для виїзду.

Спеціальний порядок виїзду за кордон для представників медіа та сфери стратегічних комунікацій визначений постановою Кабінету Міністрів №1509.

Виїзд за кордон із бронюванням: що потрібно знати

У вересні 2026 року заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон, однак сама наявність бронювання не означає автоматичного права на перетин державного кордону.

Для виїзду військовозобов’язаний має відповідати встановленим законодавством вимогам і підтвердити підставу необхідними документами.

Зокрема, чоловік повинен мати чинне бронювання та військово-обліковий документ з актуальними даними. Відомості про бронювання мають бути внесені до відповідних державних реєстрів.

Якщо йдеться про службову поїздку, під час перетину кордону необхідно також мати документи, що підтверджують відрядження, та інші документи, передбачені для відповідної підстави виїзду.

Окремі правила діють для підприємств оборонно-промислового комплексу та компаній, які мають статус критично важливих. Вони можуть бронювати працівників на строк до 45 днів, зокрема для приведення військово-облікових документів у відповідність до вимог законодавства та завершення процедури бронювання.

Водночас тимчасове бронювання на 45 днів саме по собі не є підставою для виїзду за кордон.

Перед поїздкою варто перевірити статус бронювання та військово-облікові дані, оскільки остаточне рішення про пропуск через державний кордон ухвалюють прикордонники після перевірки документів і законних підстав для виїзду.

Чому заброньованого чоловіка можуть не випустити за кордон

Наявність бронювання не гарантує автоматичного права на виїзд за кордон у вересні 2026 року. Навіть за чинної броні прикордонники можуть відмовити у перетині державного кордону, якщо чоловік не відповідає встановленим вимогам або не може підтвердити законну підставу для виїзду.

Причиною відмови можуть стати невідповідності у військово-облікових даних, відсутність інформації про чинне бронювання в електронних реєстрах, проблеми з військово-обліковим документом або недостатні документи, що підтверджують мету та підставу поїздки.

Перед виїздом варто перевірити, чи коректно відображається статус бронювання у Резерв+, чи актуальні військово-облікові дані та чи є всі документи, необхідні для конкретної підстави перетину кордону. Це допоможе заздалегідь виявити можливі розбіжності та зменшити ризик відмови безпосередньо на пункті пропуску.

Виїзд чоловіків за кордон з 1 вересня: хто має право

Починаючи з 1 вересня можливість перетнути кордон мають чоловіки віком від 18 до 22 років. Виїжджати за кордон чоловіки цього віку можуть за наявності документа, що дає право на перетин державного кордону, та військово-облікового документа.

Вікові обмеження на виїзд також не поширюються на чоловіків, які досягли 60 років.

Окремі правила передбачені для осіб, які виключені з військового обліку на законних підставах. У такому разі статус має бути належним чином оформлений та підтверджений відповідними документами.

Для чоловіків віком від 23 до 60 років право на виїзд залежить від конкретної підстави, передбаченої правилами перетину кордону. Серед них можуть бути сімейні обставини, супровід осіб з інвалідністю або тих, хто потребує постійного догляду, виїзд на лікування чи реабілітацію, а також окремі випадки, пов’язані з навчанням або професійною діяльністю.

Водночас належність до певної категорії не завжди означає автоматичний дозвіл на виїзд. Під час прикордонного контролю необхідно підтвердити законну підставу відповідними документами, а в передбачених випадках прикордонники також перевіряють військово-облікові дані.

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