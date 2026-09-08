Віткофф і Кушнер знову відвідають Україну — Зеленський
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що домовився про повторний візит спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
- Він подякував американській делегації за перший приїзд і наголосив на важливості регулярних зустрічей для збереження балансу поваги США до України.
Представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер повторно відвідають Україну.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.
Зеленський про візит представників президента США
За словами Зеленського, він домовився із Віткоффом і Кушнером про їхній повторний візит до України. Він наголосив, що потяг дуже сподобався всій американській делегації.
– І ми домовилися, що перше – вони приїдуть знову. Важливо не робити великих пауз. Вони були багато разів в Москві. І це перший раз в Києві. Я вдячний за те, що вони в Києві, – звернув увагу президент.
Як зазначив Зеленський, українська сторона прагне, щоб американська команда частіше показувала баланс поваги як до Москви, так і до Києва.
У неділю, 6 вересня, Київ відвідали Віткофф та Кушнер. Під час перебування у столиці американська делегація провела переговори з президентом України.
Факти ICTV підготували короткий виклад ключових заяв Віткоффа, Кушнера і Зеленського за результатами переговорів.
Уже в ніч проти 7 вересня спецпредставники президента США вирушили з Києва на спецпотязі, повідомила компанія Укрзалізниця.