Обіграла кривдницю іншої українки: Цуренко вийшла до півфіналу у Тунісі

Українка Леся Цуренко вийшла до півфіналу тенісного турніру WTA 250 у туніському Монастірі.

На стадії чвертьфіналу вона обіграла представницю Іспанії Нурію Паррісас-Діас у двох партіях — 6:3, 6:2.

Тенісистки провели на корті одну годину та 17 хвилин, за які Цуренко припустилася однієї подвійної помилки, виграла 70% очок на подачі суперниці й відіграла сім з 11 брейкпойнтів.

Зараз дивляться

У першій партії Цуренко взяла всі п’ять подач суперниці, але при цьому віддала три свої. Другу партію українка відіграла більш упевнено, відігравши на власній подачі — 61% виграних розіграшів на першій подачі.

Іспанка Паррісас-Діас у попередньому колі обіграла іншу українку Катаріну Завацьку. Щодо Лесі, то це була їхня перша очна зустріч на корті.

За вихід до фіналу турніру Цуренко зіграє з італійською тенісисткою Ясміне Паоліні, яка у чвертьфіналі обіграла свою співвітчизницю Луцію Бронцетті. Для Цуренко це другий півфінал турніру WTA у сезоні. У лютому вона дісталася фіналу змагань WTA 250 в Хуахіні, де програла китаянці Лінь Чжу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.