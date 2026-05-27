Заяви Лукашенка про мобілізацію та напруга на кордоні з Білоруссю: політолог оцінив ризики для України

Загроза на північному кордоні України зростає – українська розвідка фіксує спроби РФ глибше втягнути Білорусь у війну проти нашої держави. Зі свого боку президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна посилює війська на Півночі через ризик наступу РФ із Білорусі.

Разом з цим пролунала заява Олександра Лукашенка про намір провести у Білорусі “точкову мобілізацію”, а на її території пройшли спільні з РФ ядерні навчання.

Чи може Білорусь оголосити повноцінну мобілізацію для підтримки РФ у війні проти України, які фактори можуть стримувати Мінськ та про наявні ризики для нашої держави – читайте в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Нещодавно на території Білорусі пройшли ядерні навчання, а перед цим Олександр Лукашенко заявив, що у Білорусі “точково відмобілізуватимуть частини, збройні сили для того, щоб готувати їх до війни”.

При цьому керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зауважив, що заяви президента Білорусі не варто сприймати серйозно, ситуація знаходиться під контролем в наших сил.

– Людина відпрацьовує інформаційну повістку росіян, аби Путін був щасливий. Не більше. Якщо буде загроза, Україна її побачить і вже Лукашенко пошкодує. Думаю, він це знає, – наголосив Коваленко.

До того ж, і останні дані ДПСУ також свідчать про те, що наразі загроза наразі є мінімальною – переміщення техніки, озброєння чи особового складу біля кордону України з Білоруссю не фіксується. За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, кількість білоруських підрозділів поблизу українського кордону не змінюється з 2022 року, відбувається лише їхня ротація.

Водночас у ДПСУ попереджають, що Росія може використати білоруську інфраструктуру для швидкого перекидання додаткових сил.

– Ті інфраструктурні об’єкти, які Білорусь продовжує розвивати на своїй території, в тому числі, й по напрямку нашого кордону, ті логістичні напрямки, які розбудовує Білорусь, Росія в будь-який момент може використати, перекинувши на територію Білорусі додаткові свої сили, – каже Демченко.

Однак, оскільки фіксуються спроби РФ глибше втягнути Білорусь у війну проти України, Володимир Зеленський заявив про нарощування наших сил на Чернігівсько-Київському напрямку. Водночас МЗС України готує додаткові заходи дипломатичного впливу на Білорусь.

Мобілізація в Білорусі: чи здатен Лукашенко на цей крок

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV політолог Володимир Фесенко заявив, що Олександр Лукашенко з великою ймовірністю не зважиться на це, оскільки такий крок спричинить паніку, проблеми та внутрішню напругу у Білорусі зокрема.

– Якщо країна, яка не знаходиться у стані війни, оголошує повноцінну мобілізацію, це означає, що вона готується до війни. Я думаю, що це величезний ризик для Лукашенка, – каже експерт.

Заяви ж президента Білорусі є нічим іншим, як імітацією готовності до мобілізації і робить це Лукашенко виключно для Путіна, вважає Володимир Фесенко.

– Те, що каже Лукашенко – це для Путіна, а не для тиску на Україну. Це демонстрація: “Я готовий вам допомогти, у разі необхідності я це зроблю. Це класична гра Лукашенка. Білорусь сама, без Росії, розпочати військові дії проти України не може. Оскільки це буде гарантована поразка для Білорусі і Лукашенко це розуміє, – пояснює політолог.

Варто розуміти, наголошує Володимир Фесенко, що для початку реальних військових дій з боку Білорусі проти України, потрібна концентрація боєздатного військового угруповання не менше 100 тисяч осіб на кордоні, а такого зараз немає.

Інша справа, що можуть існують певні провокації з боку Білорусі, як-от запуск бойових дронів звідти, певні конфліктні ситуації з застосуванням зброї на україно-білоруському кордоні тощо.

– Якщо казати про реальну військову загрозу з боку Білорусі, то наразі її немає, – додає політолог.

Водночас від того, аби дійсно розпочати мобілізацію в Білорусі Лукашенка стримують декілька сильних факторів. По-перше, страх за своє життя і за власне майбутнє, зокрема політичне.

– Страх втратити владу, страх втратити Білорусь – безумовно стримуючі чинники для Лукашенка, – додає Володимир Фесенко.

По-друге, почати мобілізацію у Білорусі йому не дає усвідомлення ризику зриву налагодження нормальних відносин з Китаєм та США.

– А для Лукашенка, я так розумію, пом’якшення, і навіть нормалізація відносин з США, зокрема перспектива поїздки до Штатів та зустрічі з Дональдом Трампом – набагато важливіша за мобілізацію. До того ж, там є економічний інтерес, зокрема до білоруського калію. Всі плани американських бізнесменів, близьких до Трампа, скажімо так, можуть зруйнуватися, якщо Білорусь буде у війні безпосередньо, – говорить політолог.

При цьому у Китая також є економічні інтереси до Білорусі і Пекін не зацікавлений у розширенні масштабів війни, та й в її ескалації взагалі, про що свідчить і реакція КНР на нещодавні заявив з боку російського МЗС щодо ударів по території України.

– Китай чітко сказав, що проти ескалації. Правда, це було звернення до обох сторон, як вони кажуть. Але це традиційна форма. Водночас хто погрожує ескалацією? Росія. Саме тому Вашингтон та Пекін можуть вплинути і на Лукашенка, і, думаю, навіть на Путіна, аби цього не було, – зауважує політолог.

Ситуація на кордоні з Білоруссю: які ризики для України

Олександр Лукашенко дійсно може допомогти РФ у розширенні війни проти України, якщо, наприклад, під приводом навчань, погодиться на переміщення територією Білорусі великого військового групування Росії.

– І у цьому контексті дасть згоду на початок Росією військових атак на Україну з території Білорусі. Це головне, що він може зробити. І якщо, не дай Бог, буде така спроба з території Білорусі, то, на відміну від 2022 року, Україна сприйматиме Білорусь в якості реальної та повноцінної учасниці війни проти нас з відповідними атаками по білоруській території, – говорить політолог.

Як має реагувати Україна на ризики з боку Білорусі

Україна має реагувати на потенційні загрози так, як зараз, тобто – попереджати, каже політолог.

– У таких випадках найбільш дієвий спосіб стримування від подальших дій – це оприлюднення планів, потенційних ризиків. Це робиться і для Лукашенка, щоб він розумів ступінь особистих ризиків для себе, і для населення Білорусі, аби вони розуміли, на які злочини здатен їх президент проти власного народу – втягування Білорусі у війну, – каже Володимир Фесенко.

Таким чином, ймовірність оголошення Білоруссю мобілізації є дуже незначною, а загрози з Півночі наразі мінімальні. Зокрема це стосується, як прямої атаки на Київ, так і на населені пункти поблизу україно-білоруського кордону. І на це вказують прямі дані української розвідки – наразі немає концентрації військ на території Білорусі, які б були здатні атакувати нашу країну.

І запобіжником від подальшої ескалації виступають, як США та Пекіну, так і політика профілактики з боку нашої держави, зокрема оприлюднення інформації про плани ворога та ризики. Це не дає 100% ефекту, якщо та чи інша сторона вже налаштована на війну, як це було з Росією в 2022 році, але в більшості випадків спрацьовує.

