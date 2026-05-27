ЄК відкриє перший кластер переговорів щодо вступу України до ЄС 16 червня
Європейська комісія представить пропозицію про відкриття першого кластера переговорних розділів у рамках процесу вступу України та Молдови до Європейського Союзу 16 червня.
Про це повідомляє видання Euractiv з посиланням на джерело.
Документ планують винести на розгляд під час засідання міністрів у справах Європи у Брюсселі в межах Ради з загальних справ.
Якщо пропозицію підтримають, лідери ЄС зможуть затвердити відповідне рішення вже через два дні під час засідання Європейської ради у Брюсселі.
Процедура вступу до ЄС передбачає поділ переговорного процесу на шість так званих кластерів, які охоплюють окремі тематичні блоки законодавства Євросоюзу.
Для відкриття кожного з кластерів необхідне одностайне схвалення всіх 27 держав-членів ЄС.
Перший кластер включає основні демократичні, економічні та інституційні засади Європейського Союзу. Його відкривають першим, однак закривають останнім.
Очікується, що інші кластери для України та Молдови можуть відкрити вже у липні.
Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль з посиланням на європейських високопосадовців заявив, що перший переговорний кластер у межах вступу України до Європейського Союзу планують відкрити у червні.