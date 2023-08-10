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У ВР закликали засудити дискваліфікацію Харлан та офіційно принести їй вибачення

Ольга Харлан
Фото: Getty Images

Верховна Рада засудила дискваліфікацію української фехтувальниці Ольги Харлан і закликала парламенти й уряди світу, Олімпійський комітет і міжнародні спортивні федерації засудити дії Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За відповідний документ проголосували 320 парламентаріїв.

Зокрема, ВР закликала:

  • скасувати дискваліфікацію Ольги Харлан та офіційно перепросити її;
  • притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до ухвалення рішення про дискваліфікацію;
  • пожиттєво дискваліфікувати російську спортсменку Анну Смірнову за провокативний вчинок.

Парламент також просить міжнародні спортивні федерації внести зміни до правил спортивних змагань, скасувавши обов’язковість рукостискання чи поклону у змаганнях, в яких беруть участь українські, російські чи білоруські спортсмени, повідомила депутатка Ірина Геращенко.

27 липня Ольга Харлан на старті змагань в індивідуальній шаблі на ЧС перемогла росіянку Анну Смірнову, але відмовилася тиснути їй руку. За це FIE вирішила відсторонити українку – їй дали чорну картку.

На це рішення Україна подала апеляцію, адже відсторонення, видане FIE, передбачало також командний турнір на ЧС.

28 липня стало відомо, що МОК надав автоматичну кваліфікацію на літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі для Ольги Харлан. А згодом і рішення FIE щодо призупинення дискваліфікації.

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Джерело: Олексій Гончаренко, Ірина Геращенко 

Верховна Рада, Ольга Харлан
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