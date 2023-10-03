Фанати Z-символіки та члени ЦСКА: FIE допустила до змагань скандальних атлетів із РФ

Міжнародна федерація фехтування (FIE) допустила до змагань під власною егідою росіян, які підтримують військову агресію своєї країни проти України. Вони заявлені у “нейтральному” статусі, але далеко не нейтральні.

Виконком FIE затвердив список “нейтральних” атлетів ще до чемпіонату світу у Мілані, але він не був публічним до вересня.

Для участі у змаганнях росіяни та білоруси мали підписати спеціального листа, щоб підтвердити свою “нейтральність”. Він, зокрема, містив такий пункт: Я не маю контракту з російськими чи білоруськими військовими та силовими структурами.

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Та цей пункт Міжнародна федерація фехтування, схоже, зробила формальністю, адже у списку “нейтральних” опинилися сумнівні прізвища.

Кого з росіян допустила FIE?

Так, до ЧС-2023 із фехтування допустили росіянок Лейлу Пірієву та Валерію Кобзєву. Перша у соціальних мережах ставила вподобання під фото з турніру, де була ворожа символіка окупантів Z, V та георгієвські стрічки.

Щодо Кобзєвої, то та неодноразово лайкала пости на підтримку війни проти України, які містили ворожі позначення.

У списку “нейтральних” також опинилася донька президента Олімпійського комітету Росії Станіслава Позднякова Софія Лоханова. Раніше ця особа вподобала публікацію з мітингу на підтримку диктатора Путіна та окупації частини території України.

Також до змагань допустили представників спортивного клубу російської армії (ЦСКА) – Олександру Сундучкову, Кирила Бородачова й Антона Бородачова. Вже під час повномасштабної війни проти України російське Міноборони вітало їх із перемогами.

Загалом у таблиці від FIE є 28 російських спортсменів, яким рекомендовано брати участь у міжнародних змаганнях.

Нагадаємо, після скандалу на ЧС-2023 з відмовою Харлан тиснути руку росіянці, FIE переглянула власні правила та замінила традиційне рукостискання на дистанційне вітання клинком.

Джерело : Tribuna

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