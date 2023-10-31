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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Відкидаю думки про втому, бо знаю, кому важко в окопах: боєць ММА закликав донатити на ЗСУ

Ярослав Амосов

Український боєць Ярослав Амосов проведе захист свого чемпіонського пояса Bellator у напівсередній вазі вже 17 листопада. Його суперником стане 32-річний американець Джейсон Джексон.

У поєдинку, що відбудеться у Чикаго, Амосов претендуватиме на 28-му поспіль перемогу у змішаних єдиноборствах.

Нині саме українець має найдовшу переможну серію у професійному ММА. Крім того, перемога наблизить його до історичного рекорду Хабіба Нурмагомедова, у якого 29 поспіль перемог у змішаних єдиноборствах.

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Напередодні бою проти Джексона український спортсмен опублікував пост в Instagram, в якому виклав фото з тренувань та після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Ярослав Амосов: український чемпіон Bellator закликав допомагати ЗСУ

Фото: Ярослав Амосов

Тоді спортсмен вступив у територіальну оборону Київщини та виконував завдання щодо деокупації рідного Ірпеня та сусідніх населених пунктів.

— Два різних життя… Моє життя триває, я готуюсь до захисту титулу, але на фото є люди, чиє життя забрала війна. Під час підготовки я, звичайно, втомлююсь. Але коли мені важко, я згадую ті дні в Ірпені. За майже 2 роки війна забрала життя декількох моїх побратимів. Я відкидаю думки про свою втому, тому що я знаю, кому зараз важко в окопах. Велика шана тим людям, які боронять нашу країну, – написав він.

Амосов закликав не забувати допомагати та донатити українським захисникам. Він наголосив: Ви живі, тому що вони готові відати життя! Слава Україні!

 

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Допис, поширений Yaroslav ®️ Amosov (@s_amoskin)

У лютому Амосов провів успішний захист чемпіонського титулу Bellator у напівсередній вазі, здолавши американця Логана Сторлі. Бій відбувся у Дубліні в межах вечора Bellator 291. Українець переміг одноголосним рішенням суддів – тричі по 50:45.

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Фото: Ярослав Амосов

MMA, Ярослав Амосов
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