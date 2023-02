Амосов захистив титул чемпіона Bellator, здолавши Сторлі одноголосним рішенням суддів

Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов провів успішний захист чемпіонського титулу Bellator у напівсередній вазі, здолавши американця Логана Сторлі.

Бій відбувся у межах турніру Bellator 291 у столиці Ірландії – Дубліні і тривав усі п’ять раундів по 5 хвилин.

Українець переміг американця одноголосним рішенням суддів – тричі по 50:45. Наразі в Амосова 27 перемог і нуль поразок.

Амосов здобув чемпіонський пояс у червні 2021 року, коли переміг за очками бразильця Дугласа Ліму.

Спершу він мав захищати пояс у травні 2022 року проти британця Майкла Пейджа, але через те, що українець після початку повномасштабного вторгнення Росії вступив до лав територіальної оборони, бій скасували.

The story of @YaroslavAmosov.

This Saturday, Amosov steps back into the Bellator cage to show the world the true power of the Ukrainian spirit. #Bellator291 | Saturday, Feb. 25th | @SHOSports pic.twitter.com/4btPFla86E

— BellatorMMA (@BellatorMMA) February 21, 2023