Амосов захистив титул чемпіона Bellator, здолавши Сторлі одноголосним рішенням суддів
Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов провів успішний захист чемпіонського титулу Bellator у напівсередній вазі, здолавши американця Логана Сторлі.
WHAT A MOMENT!
#Bellator291 LIVE | @SHOsports | @BBCiPlayer | @VMSportIE pic.twitter.com/hIytrc5Ixz
— BellatorMMA (@BellatorMMA) February 25, 2023
Бій відбувся у межах турніру Bellator 291 у столиці Ірландії – Дубліні і тривав усі п’ять раундів по 5 хвилин.
Українець переміг американця одноголосним рішенням суддів – тричі по 50:45. Наразі в Амосова 27 перемог і нуль поразок.
— Вчора була річниця з того дня, коли божевільний Путін почав війну в Україні. Він хоче вбивати всіх українців, всіх людей в Україні. Я хочу подякувати українській армії за захист моєї країни.
Дякую всім, хто допомагав моїй країні. Будь-ласка не забувайте, тому що сьогодні він атакує нашу країну і ми не знаємо, що буде завтра. Слава Україні! Дякую, – сказав Амосов в октагоні після перемоги.
Амосов здобув чемпіонський пояс у червні 2021 року, коли переміг за очками бразильця Дугласа Ліму.
Спершу він мав захищати пояс у травні 2022 року проти британця Майкла Пейджа, але через те, що українець після початку повномасштабного вторгнення Росії вступив до лав територіальної оборони, бій скасували.
The story of @YaroslavAmosov.
This Saturday, Amosov steps back into the Bellator cage to show the world the true power of the Ukrainian spirit. #Bellator291 | Saturday, Feb. 25th | @SHOSports pic.twitter.com/4btPFla86E
— BellatorMMA (@BellatorMMA) February 21, 2023
Пізніше Пейдж поступився Сторді у поєдинку за тимчасовий титул.
Раніше Амосов вже зустрічався зі Сторлі у 2020 році. Тоді перемогу здобув українець роздільним рішенням суддів, завдавши американцю першої поразки у кар’єрі. Після цього Сторлі виграв три бої поспіль.