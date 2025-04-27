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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Пробилися до 1/8 фіналу: Стародубцева та Костюк перемогли росіянок на турнірі WTA 1000

Марта Костюк
Фото: Getty Images

На турнірі WTA 1000 в іспанському Мадриді українські тенісистки Юлія Стародубцева і Марта Костюк пробилися до 1/8 фіналу.

Турнір WTA 1000 у Мадриді: що відомо

Стародубцева пройшла у третє коло турніру у Мадриді, обігравши італійку Елізабетту Коччаретто. Італійська тенісистка замінила на цій стадії Кароліну Мухову, яка знялася зі змагань через хворобу.

У третьому колі змагань Стародубцева здобула вольову перемогу над “нейтральною” росіянкою Людмилою Самсоновою. Рахунок – 2:6, 7:6, 6:0.

Зараз дивляться

Марта Костюк стартувала з другого кола під 24-м номером посіву, Вона від початку турніру перемогла британку Емму Радукану за підсумками трьох сетів.

Із Кудєрмєтовою, 52-ю ракеткою світу, Марта зустрічалася втретє: обидва матчі цих суперниць на харді у сезоні 2021 року українка програвала у двох партіях.

У третьому колі змагань Костюк перемогла ще одну тенісистку з Росії Вероніку Кудерметову. Рахунок – 6:0, 4:6, 6:4.

У 1/8 фіналу суперницею Стародубцевої стане ще одна “нейтральна” росіянка Мірра Андрєєва.

Костюк позмагається або з американкою Софією Кенін, або з “нейтральною” Анастасією Потаповою з РФ, дивлячись з того, хто з них переможе.

Нагадаємо, що на турнірі в іспанській столиці Україну також представляє Еліна Світоліна, яка ввечері 27 квітня в 1/16 фіналу зіграє з представницею Казахстану Оленою Рибакіною.

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