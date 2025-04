Пробилися до 1/8 фіналу: Стародубцева та Костюк перемогли росіянок на турнірі WTA 1000

На турнірі WTA 1000 в іспанському Мадриді українські тенісистки Юлія Стародубцева і Марта Костюк пробилися до 1/8 фіналу.

Стародубцева пройшла у третє коло турніру у Мадриді, обігравши італійку Елізабетту Коччаретто. Італійська тенісистка замінила на цій стадії Кароліну Мухову, яка знялася зі змагань через хворобу.

У третьому колі змагань Стародубцева здобула вольову перемогу над “нейтральною” росіянкою Людмилою Самсоновою. Рахунок – 2:6, 7:6, 6:0.

Марта Костюк стартувала з другого кола під 24-м номером посіву, Вона від початку турніру перемогла британку Емму Радукану за підсумками трьох сетів.

Із Кудєрмєтовою, 52-ю ракеткою світу, Марта зустрічалася втретє: обидва матчі цих суперниць на харді у сезоні 2021 року українка програвала у двох партіях.

У третьому колі змагань Костюк перемогла ще одну тенісистку з Росії Вероніку Кудерметову. Рахунок – 6:0, 4:6, 6:4.

Marta in Madrid @marta_kostyuk books a spot in the last 16 with a 6-0, 4-6, 6-4 win over V. Kudermetova!#MMOPEN pic.twitter.com/Ye6d5HthWY

— wta (@WTA) April 27, 2025