Шахтар – Динамо Київ: де дивитися онлайн матч фіналу Кубка України

Матч Шахтар – Динамо Київ у фіналі Кубка України з футболу визначить володаря трофею у сезоні-2024/25. Гра відбудеться 14 травня на Центральному стадіоні у Житомирі.

Початок матчу – о 18:30 за київським часом.

Матч Шахтар – Динамо Київ, де дивитися та хто покаже гірників та біло-синіх у фіналі Кубка України, розповідають Факти ICTV.

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Шахтар – Динамо Київ: де дивитися

Пряма трансляція матчу Шахтар – Динамо Київ буде доступна безкоштовно на YouTube-каналі УПЛ ТБ.

Також трансляція фіналу Кубка України буде доступна на телеканалі MEGOGO Спорт, що доступний на Т2.

На фіналі Кубка України між Шахтарем та Динамо працюватиме бригада рефері на чолі з Миколою Балакіним.

Йому асистуватимуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Дмитро Панчишин.

До фіналу поточного розіграшу Кубка Шахтар вийшов завдяки перемозі над Поліссям у півфіналі, а Динамо у паралельному матчі здолало Буковину.

Чинним володарем Кубка України є Шахтар. У фіналі у 2024 році гірники здолали полтавську Ворсклу з рахунком 2:1.

За виграними трофеями у розіграші Кубка України рекордсменом є саме Шахтар, який є 14-разовим переможцем. Київське Динамо вигравало Кубок 13 разів.

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