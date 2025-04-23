Динамо вийшло у фінал Кубка України після камбеку у матчі з Буковиною

Київське Динамо стало першим фіналістом Кубка України з футболу сезону-2024/25. Це сталося за підсумками матчу 1/2 фіналу проти клубу Першої ліги чернівецької Буковини.

Матч Буковина – Динамо Київ відбувся на стадіоні Україна у Львові та завершився розгромною перемогою біло-синіх з рахунком 4:1.

Буковина – Динамо Київ: результат та огляд

Першими рахунок у матчі несподівано відкрили рахунок футболісти Буковини. На 23-й хвилині матчу Богдан Бойчук скористався помилкою Володимира Бражка та відправив м’яча у сітку воріт Валентина Моргуна після виходу віч-на-віч.

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На перерву команди пішли за мінімальної переваги чернівецького клубу. Загалом у першому таймі кияни більше володіли м’ячем, але футболісти Буковини були значно активнішими та тричі пробили у площину воріт суперника.

На старті другого тайму головний тренер Динамо Олександр Шовковський провів дві заміни, випустивши на поле Владислава Ваната та Владислава Кабаєва.

Рахунок у матчі Буковина – Динамо зрівняв Назар Волошин дальнім ударом на 57-й хвилині. Через шість хвилин він зумів оформити дубль та вивести свою команду вперед.

На 72-й хвилині матчу у ворота Буковини призначили пенальті, яке реалізував Бражко, водночас реабілітувавшись за помилку у першому таймі. А фінальну крапку у рахунку через п’ять хвилин поставив Микола Шапаренко.

Буковина – Динамо Київ: відеоогляд матчу

Кубок України 1/2 фіналу. Буковина — Динамо – 1:4

Голи: Бойчук, 23 — Волошин, 57, 63 Бражко, 72, Шапаренко, 77

Для Динамо це буде 19-й фінальний матч Кубка України в історії. Востаннє команда грала у фіналі ще у сезоні-2020/21, коли виграла трофей.

Суперник київського клубу визначиться у матчі Полісся – Шахтар. Фінал Кубка України відбудеться 14 травня на центральному стадіоні у Житомирі.

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