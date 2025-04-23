Шахтар обіграв Полісся в овертаймі та став другим фіналістом Кубка України

Донецький Шахтар став другим фіналістом Кубка України з футболу сезону-2024/25. У півфіналі гірники в овертаймі обіграли житомирське Полісся.

Матч Полісся – Шахтар відбувся на центральному стадіоні Житомира та завершився перемогою гірників з рахунком 1:0.

Полісся – Шахтар: результат та огляд матчу

До цього матчу шахтар підходив з трьома поразками в офіційних очних матчах з Поліссям та однією нічиєю. При чому, у цих матчах гірникам не вдалося забити жодного голу.

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Без голів минув й перший тайм поєдинку, хоча Шахтар мав два непоганих моменти, щоб відзначитися. Загалом до перерви гірники сім разів били по воротах Полісся, проти чотирьох ударів у господарів.

У другому таймі Шахтар ще більше посилив тиск на ворота суперника, завдавши вже чотирьох ударів у площину воріт, але щоразу голкіпер поліських вовків Олег Кудрик демонстрував свою майстерність.

Проте відзначитися жодній із команд за 90 хвилин не вдалося і гра перейшла у додатковий час. Єдиний гол на 113 хвилині зустрічі вдалося забити бразильцю Аліссону. Вінгер гірників після того, як отримав м’яча у штрафному суперника, відправив його поміж ніг воротаря Полісся.

Кубок України 1/2 фіналу. Полісся – Шахтар – 0:1

Голи: Аліссон, 113

Для донецького Шахтаря це 21-й вихід в історії до фіналу Кубка України. Також гірники є чинними переможцями цього трофею.

Суперником Шахтаря у фіналі Кубка України стане київське Динамо, яке розгромило Буковину з рахунком 4:1 в іншому матчі півфіналу. Фінал Кубка України відбудеться 14 травня у Житомирі.

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