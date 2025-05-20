На війні загинув 21-річний український п’ятиборець Ілля Ковальов
Боронячи Україну від російських загарбників загинув 21-річний український п’ятиборець Ілля Ковальов.
Про це повідомила Федерація сучасного п’ятиборства України у соціальних мережах.
Загинув Ілля Ковальов
Повідомляється, що Ілля Ковальов загинув у понеділок, 19 травня 2025 року під час виконання бойового завдання у Сумській області.
— Людина неймовірного потенціалу, всебічно розвинутий, талановитий та назавжди 21! Неймовірна біль, сум, та нескінченне почуття ненависті до клятої русні, – йдеться у повідомленні.
Ілля Ковальов був майстром спорту з сучасного п’ятиборства, а в минулому членом збірної України.
Спортивне звання він отримав у 2021 році, представляючи ФСТ Динамо. Його тренерами були Олександр Вигівський та Вадим Тищенко.
Нещодавно стало відомо про загибель на війні дворазового призера чемпіонатів світу з веслування на каное Олександра Калініченка. Його вважали зниклим безвісти понад півтора року.
Фото: Федерація сучасного п’ятиборства України, Unsplash