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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Українським гімнасткам із ТОТ надали статус нейтральних: реакція федерації

Вікторія Чумакова

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) у квітні надала нейтральний статус вісьмом російським гімнасткам та ще трьом, які народилися в Донецьку.

Йдеться про Аріну Ткачук, Вікторію Чумакову та Анастасію Іванову. Якщо перша представляє Краснодарський край, то дві інших – представляють терористичне угруповання “ДНР”.

Реакція Української федерації гімнастики

На ситуацію відреагували в Українській федерації гімнастики, закликавши FIG розслідувати та скасувати нейтральний статус для Іванової та Чумакової.

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В організації наголосили, що це не лише підриває репутацію FIG, а й завдає моральної шкоди українцям.

Також Українська федерація гімнастики вимагає ретельного визначення критеріїв нейтралітету в кожному конкретному випадку для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.

— Хоча право на зміну громадянства є невід’ємним у кожної людини, проте повномасштабне військове вторгнення Росії на територію України створило складне середовище для українських гімнастів, що призвело до значного психологічного стресу та невизначеності щодо майбутнього, – йдеться у заяві.

Там додали, що цю вразливість використовують спортивні функціонери та “спортивні представники” з інших країн, пропонуючи стимули, які можуть призвести до змін у громадянстві, які в ідеалі не є добровільними або повністю усвідомленими.

Українська федерація гімнастики закликала FIG дотримуватися етичних стандартів спорту, гарантуючи, що “війна в Україні не буде використана для конкурентної переваги або особистої вигоди”.

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Фото: Dmitry Kornev/Instagram

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