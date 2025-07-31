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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Фред Вассер залишається керівником Ferrari у Формулі-1: підписано новий контракт

Фред Вассер
Фото: Getty Images

Команда Формули-1 Ferrari продовжила контракт із керівником стайні Фредом Вассером. Таким чином скудерія поклала край спекуляціям щодо майбутнього 57-річного фахівця.

Про це повідомила пресслужба команди Ferrari.

Ferrari продовжила контракт із Фредом Вассером

Фред Вассер приєднався до команди перед сезоном-2023, перейшовши із Sauber. На цій посаді він замінив Маттіа Бінотто.

Зараз дивляться

У сезоні-2024 Ferrari посіла друге місце у Кубку конструкторів, але через нестабільні результати гонщиків у поточному сезоні в італійських ЗМІ почалися спекуляції, що Вассер залишить команду. Озвучували ім’я екскерівника Red Bull Крістіана Горнера на посаду Вассера.

Але Ferrari перепідписала багаторічну угоду з Вассером на нових умовах.

– Я вдячний Ferrari за довіру, яку вона продовжує виявляти до мене. Це поновлення контракту – не просто підтвердження, а виклик продовжувати прогресувати, залишатися зосередженим і досягати результатів, – сказав Вассер.

За словами керівника Ferrari, за останні 30 місяців команда “заклала міцний фундамент”. Він заявив, що у стайні знають, чого від них очікують і вони повністю віддані тому, щоб виправдати ці очікування.

Після 13 етапів поточного сезону Формули-1 Ferrari йде на другому місці у Кубку конструкторів, маючи в активі 248 очок. У лідера перегонів McLaren – 516 балів.

В особистому заліку пілотів гонщики Ferrari Шарль Леклер та Льюїс Гемілтон перебувають на п’ятому та шостому місцях відповідно.

Наступний етап Формули-1 у сезоні-2025 відбудеться в Будапешті, де 1-3 серпня очікується гран-прі Угорщини. Із детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

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