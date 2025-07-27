Піастрі виграв Гран-прі Бельгії, Гемілтон відіграв 11 позицій

Пілот McLaren Оскар Піастрі переміг на Гран-прі Бельгії, стартувавши з другої позиції. Для австралійця це шоста перемога у поточному сезоні.

Друге місце на подіумі посів його напарник Ландо Норріс, а трійку лідерів замкнув гонщик Ferrari Шарль Леклер.

Піастрі ‒ переможець Гран-прі Бельгії

Старт гонки затримався через сильний дощ майже на півтори години. Спершу гонщики проїхали прогрівочне коло, але через погаду видимість через бризки води боліди повернули у бокси.

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Коли перегони стартували, перші чотири кола гонщики їхали за машиною безпеки. Отримавши зелене світло Піастрі вирвався уперед та випередив поулситера й свого партнера по команді Норріса.

Тим часом гонщик Ferrari Леклер зумів втримати позаду чинного чемпіона Формули-1 Макса Ферстаппена, який у підсумку фінішував на четвертій позиції.

Пілот Ferrari Льюїс Гемілтон, який провалив кваліфікацію, максимально використав погодні умови та піднявся із 18-го місця на стартовій решітці на сьому сходинку. Ще до десятого кола британець піднявся на п’ять сходинок – він зробив кілька ефектних обгонів, зокрема, пройшовши трьох гонщиків за одне коло.

Потім він став одним із перших гонщиків, хто змінив шини після того, як траса висохла, і це допомогло йому ще більше покращити свою позицію.

В очковій зоні також фінішували пілот Mercedes Джордж Рассел, який став п’ятим, Алекс Албон із Williams став шостим, Ліам Лоусон із Racing Bulls – восьмий, Габріель Бортолето з Sauber – дев’ятий та П’єр Гаслі став десятим на боліді Alpine.

Результати Гран-прі Бельгії

Лідерство в особистому заліку Формули-1 продовжує очолювати Оскар Піастрі, який набрав 266 очок. Другим іде Норріс, маючи 250 очок, а Ферстаппен ‒ третій (185).

У заліку Кубка конструкторів лідирує McLaren із 516 очками, випереджаючи Ferrari (248) та Mercedes (220).

Наступний етап Формули-1 у сезоні-2025 відбудеться в Будапешті, де 1-3 серпня очікується Угорщини.

Із детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

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