На сьогодні немає жодної юридично значущої правової підстави, щоб позбавити колишнього президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубку звання Герой України. Проте він має висловлюватися більш зрозуміло на підтримку України.

Про це заявив міністр молоді та спорту Матвій Бідний на пресконференції Майбутнє українського спорту в Києві.

Бідний відповів, чи можна позбавити Бубку звання Герой України

– Щодо Сергія Назаровича Бубки, по-перше, ми живемо та будуємо правову державу. У правовій державі всі дії здійснюються відповідно до норм законодавства і тих процедур, які затверджують закони, – сказав міністр.

За його словами, процедура присвоєння та позбавлення статусу Герой України вже передбачена законодавством.

– Принаймні станом на сьогодні, я не бачив жодної юридично значущої правової підстави, щоб ініціювати питання позбавлення його такого звання, – відповів очільник Мінмолодьспорту.

Проте Бідний стверджує, що хотів би, щоб Бубка як представник Міжнародного олімпійського комітету більш гучно і зрозуміло висловлював свою позицію на підтримку України та протидію агресору.

Водночас мовчання з його сторони не є підставою для позбавлення звання Героя України, наголосив міністр.

За його словами, якщо будуть реально доведені факти, які обговорюють в медіа, та відбудеться надійна оцінка правоохоронних органів, тоді дійсно доведеться позбавити Бубку цього звання.

Але до того часу не можна діяти емоційно, адже потрібні лише зважені кроки, стверджує Бідний.

Раніше український скелетоніст Владислав Гераскевич подав петицію на сайті Кабінету міністрів із закликом позбавити Сергія Бубку звання Герой України та запровадити санкції проти нього.

У грудні 2025 року президент України Володимир Зеленський позбавив державних стипендій низку призерів та чемпіонів Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, серед яких був Сергій Бубка.

