Збірна України з баскетболу поступилася у матчі відбору на чемпіонат світу-2027.

Підопічні Айнарса Багатскіса поступилися команді Португалії на виїзді з рахунком 90:95.

Португалія – Україна: як минув матч

Перша чверть пройшла в рівній боротьбі: команди по черзі обмінювалися результативними атаками, і стартовий відрізок завершився внічию 25:25.

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Другу чверть виграла збірна України. Наші баскетболісти сильніше провели її завершення й пішли на перерву з перевагою 48:40.

У третій чверті португальці зменшили відставання і вийшли вперед: 70:67.

Заключна чверть знову була рівною, але в кінцівці Португалія зуміла відірватися. Матч закінчився перемогою португальців 95:90.

У турнірній таблиці першої групи після дев’яти матчів лідирує Іспанія (15), слідом йде Україна (15), а замикає трійку лідерів Грузія (15).

У листопаді збірна України проведе ще один матч відбору на ЧС-2027, в якому зустрінеться з Чорногорією. Гра запланована на неділю, 29 листопада.

Нагадаємо, у попередньому турі наприкінці серпня збірна України здобула перемогу над Чорногорією з рахунком 98:89.

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