Україна програла Португалії у відборі на ЧС-2027 з баскетболу: результат матчуДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Підопічні Айнарса Багатскіса не змогли втримати перевагу після першої половини матчу.
- Попри поразку, Україна зберігає позиції серед лідерів групи перед наступним важливим поєдинком.
Збірна України з баскетболу поступилася у матчі відбору на чемпіонат світу-2027.
Підопічні Айнарса Багатскіса поступилися команді Португалії на виїзді з рахунком 90:95.
Португалія – Україна: як минув матч
Перша чверть пройшла в рівній боротьбі: команди по черзі обмінювалися результативними атаками, і стартовий відрізок завершився внічию 25:25.
Другу чверть виграла збірна України. Наші баскетболісти сильніше провели її завершення й пішли на перерву з перевагою 48:40.
У третій чверті португальці зменшили відставання і вийшли вперед: 70:67.
Заключна чверть знову була рівною, але в кінцівці Португалія зуміла відірватися. Матч закінчився перемогою португальців 95:90.
У турнірній таблиці першої групи після дев’яти матчів лідирує Іспанія (15), слідом йде Україна (15), а замикає трійку лідерів Грузія (15).
У листопаді збірна України проведе ще один матч відбору на ЧС-2027, в якому зустрінеться з Чорногорією. Гра запланована на неділю, 29 листопада.
Нагадаємо, у попередньому турі наприкінці серпня збірна України здобула перемогу над Чорногорією з рахунком 98:89.