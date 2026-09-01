Збірна України з баскетболу перемогла Чорногорією у другому матчі другого раунду кваліфікаційного турніру на чемпіонат світу-2027.

Матч Чорногорія – Україна завершився з рахунком 89:98.

Україна перемогла Чорногорію у відборі на ЧС з баскетболу

Українці здійснили ривок 14:5 на старті першої чверті, але не втримали таку перевагу та пішли на перерву за мінімальної переваги 19:18.

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Другий відрізок матчу пройшов під диктовку синьо-жовтих: на старті вони створили гандикап у 10 очок, проте пішли на перерву за рахунку 46:40.

У третій чверті команди обмінялися очками, але українці пішли на перерву з гандикапом з рахунком 72:62.

У вирішальній чверті синьо-жовті в якийсь момент довели свою перевагу до +18 очок, проте сама гра завершилася з рахунком 98:89.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Святослав Михайлюк, який записав до свого активу 23 очки, шість підбирань та чотири передачі. У суперників найрезультативнішим став Йогі Феррел, який набрав 22 очки.

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Завдяки перемозі над Чорногорією, Україна із 14 очками одноосібно очолила свою групу, обійшовши Іспанію (13), яка поступилася Греції. Третьою у групі йде Грузія (13), слідом розташувалися Португалія (12), Греція (12) та Чорногорія (12).

Наступну гру у відборі на ЧС-2027 з баскетболу збірна України проведе 26 листопада проти Португалії на виїзді. На чемпіонат світу з групи вийде три найкращі команди.

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