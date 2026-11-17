Збірна України з футболу здобула перемогу у заключному турі Ліги націй УЄФА у дивізіоні B. Підопічні Андреа Мальдери здолали Грузію з рахунком 1:0.

Матч Україна – Грузія відбувся у словацькому місті Кошиці на місцевому стадіоні.

Україна – Грузія: огляд матчу

Збірна України вийшла вперед уже в першій атаці завдяки влучному удару Данила Сікана після відскоку.

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Надалі грузини більше володіли м’ячем і небезпечно атакували, але надійна гра захисників та сейв Дмитра Різника після удару Жоржа Мікаутадзе зберегли рахунок 1:0 до перерви.

У другому таймі ключовим моментом став подвійний сейв Різника після ударів Отара Какабадзе та Іраклі Азарова на 66-й хвилині, на що українці відповіли небезпечним ударом Едуарда Сарапія.

Наприкінці зустрічі становище Грузії ускладнило вилучення Луки Лочошвілі, який отримав другу жовту картку в компенсований час після фолу на Романі Яремчуку.

Україна – Грузія: відеоогляд матчу

Завдяки перемозі над Грузією збірна України перервала триматчеву серію поразок в Лізі націй та зберегла місце в дивізіоні B на наступний сезон, посівши третє місце в групі.

Грузія фінішувала четвертою та гратиме у плейоф за збереження місця в дивізіоні B на наступний сезон.

Зазначимо, що гол Сікана на 54-й секунді зустрічі став найшвидшим для збірної України в офіційних матчах. Досі найшвидшим був результативний удар Сергія Серебреннікова у відборі на Євро-2004, забитий на другій хвилині.

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