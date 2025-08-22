Луїс Енріке зробив неоднозначну заяву про взаємодію Забарного з росіянином

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке заявив, що футбол має стати “єднальним” фактором у питанні взаємодії українського захисника Іллі Забарного з російським голкіпером Матвієм Сафоновим.

Про це іспанський фахівець сказав на пресконференції, передає RMC Sport.

Енріке про взаємодію Забарного із росіянином

Журналісти поцікавилися в Луїса Енріка, як ладнають між собою Забарний та Сафонов в одній команді.

У відповідь іспанець ухилився від “політичного” аспекту через повномасштабне вторгнення Росії в Україну та заявив, що футбол має “єднати, а не роз’єднувати”.

– Спорт, і футбол зокрема, – це найкращий спосіб об’єднати людей і створити єдність, а не розбрат. Спорт і самі люди перебувають поза політичними компромісами та економічними інтересами політиків, – заявив Енріке.

Ілля Забарний перейшов до ПСЖ із англійського Борнмута на початку серпня 2025 року. Переїзд гравця збірної України до Парижа обійшовся чинному переможцю Ліги чемпіонів у €63 млн.

Забарний ще не перетинався з Сафоновим в одному матчі. У дебютній грі українця проти Нанта у чемпіонаті Франції росіянин сидів на лаві запасних.

Минулого сезону основним голкіпером парижан був італієць Джанлуїджі Доннарумма, який має конфлікт із клубом зараз. На початку серпня команда підписала 23-річного Люку Шевальє, який має замінити гравця збірної Італії.

Наступний матч ПСЖ проведе у другому турі чемпіонату Франції проти Анже. Гра відбудеться на Парк де Пренс у п’ятницю, 22 серпня.

