Скільки станцій метро в Києві у 2026 році: цікаві факти про столичну підземку
Метро в Києві є основною та незамінною складовою транспортної інфраструктури столиці України, а з початком війни воно також використовується як бомбосховище.
Київський метрополітен: цікаві факти
Київський метрополітен складається з трьох ліній довжиною майже 70 км, 52 станцій та 3 депо. Всередині пасажирів обслуговують 122 ескалатори. За рік ескалатори проходять 13-15 тис. км, а щогодини вони перевозять 11 тис. пасажирів.
Перші поїзди Київського метрополітену мали 3 вагони, зараз їх – 5. Станом на 2015 рік загальний парк метрополітену становив 824 вагони.
Швидкість поїзда в підземці —зазвичай 60-80 км/год.
Скільки станцій метро в Києві у 2026 році
Першу лінію метро відкрили 6 листопада 1960 року. На момент відкриття вона мала п’ять станцій.
На зараз метрополітен налічує три лінії з 52 чинними станціями.
- Червона — Святошинсько-Броварська лінія має довжину 22,7 км та 18 станцій;
- Синя — Оболонсько-Теремківська лінія має довжину 21,0 км та 18 станцій;
- Зелена — Сирецько-Печерська лінія має довжину 23,8 км та 16 станцій.
Червона лінія метро:
- Чернігівська;
- Лісова;
- Дарниця;
- Лівобережна;
- Гідропарк;
- Дніпро;
- Арсенальна;
- Хрещатик;
- Театральна;
- Університет;
- Вокзальна;
- Політехнічний Інститут;
- Шулявська;
- Берестейська;
- Нивки;
- Святошин;
- Житомирська;
- Академмістечко.
Зелена лінія метро:
- Червоний хутір;
- Бориспільська;
- Вирлиця;
- Харківська;
- Позняки;
- Осокорки;
- Славутич;
- Видубичі;
- Звіринецька;
- Печерська;
- Кловська;
- Палац спорту;
- Золоті Ворота;
- Лук’янівська;
- Дорогожичі;
- Сирець.
Синя лінія метро:
- Героїв Дніпра;
- Мінська;
- Оболонь;
- Почайна;
- Тараса Шевченка;
- Контрактова площа;
- Поштова площа;
- Майдан Незалежності;
- Площа Українських Героїв;
- Олімпійська;
- Палац Україна;
- Либідська;
- Деміївська;
- Голосіївська;
- Васильківська;
- Виставковий центр;
- Іподром;
- Теремки.
У ніч на 24 травня 2026 року під час масованого ракетно-дронового удару по Києву було пошкоджено інфраструктуру столичного метрополітену. Унаслідок вибухової хвилі постраждали станції метро Лукʼянівська та Хрещатик, зокрема їхні наземні вестибюлі та окремі виходи.
Як повідомили у Київському метрополітені, станція Хрещатик відновила роботу у звичайному режимі після того, як було відкрито вестибюль №3 та вхід/вихід у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні. Обмеження, які діяли одразу після атаки, зняли після проведення відновлювальних робіт.
Станція Лукʼянівська також відновила роботу, але не повністю. Вона працює на вхід і вихід лише в напрямку вулиці Юрія Іллєнка. Водночас вихід у бік ТЦ Квадрат залишається тимчасово зачиненим.
Які станції метро працюють як укриття під час повітряної тривоги
46 підземних станцій Київського метрополітену працюють цілодобово в режимі укриття.
