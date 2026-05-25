Метро в Києві є основною та незамінною складовою транспортної інфраструктури столиці України, а з початком війни воно також використовується як бомбосховище.

Київський метрополітен: цікаві факти

Київський метрополітен складається з трьох ліній довжиною майже 70 км, 52 станцій та 3 депо. Всередині пасажирів обслуговують 122 ескалатори. За рік ескалатори проходять 13-15 тис. км, а щогодини вони перевозять 11 тис. пасажирів.

Перші поїзди Київського метрополітену мали 3 вагони, зараз їх – 5. Станом на 2015 рік загальний парк метрополітену становив 824 вагони.

Швидкість поїзда в підземці —зазвичай 60-80 км/год.

Скільки станцій метро в Києві у 2026 році

Першу лінію метро відкрили 6 листопада 1960 року. На момент відкриття вона мала п’ять станцій.

На зараз метрополітен налічує три лінії з 52 чинними станціями.

Червона — Святошинсько-Броварська лінія має довжину 22,7 км та 18 станцій;

— Святошинсько-Броварська лінія має довжину 22,7 км та 18 станцій; Синя — Оболонсько-Теремківська лінія має довжину 21,0 км та 18 станцій;

— Оболонсько-Теремківська лінія має довжину 21,0 км та 18 станцій; Зелена — Сирецько-Печерська лінія має довжину 23,8 км та 16 станцій.

Червона лінія метро:

Чернігівська;

Лісова;

Дарниця;

Лівобережна;

Гідропарк;

Дніпро;

Арсенальна;

Хрещатик;

Театральна;

Університет;

Вокзальна;

Політехнічний Інститут;

Шулявська;

Берестейська;

Нивки;

Святошин;

Житомирська;

Академмістечко.

Зелена лінія метро:

Червоний хутір;

Бориспільська;

Вирлиця;

Харківська;

Позняки;

Осокорки;

Славутич;

Видубичі;

Звіринецька;

Печерська;

Кловська;

Палац спорту;

Золоті Ворота;

Лук’янівська;

Дорогожичі;

Сирець.

Синя лінія метро:

Героїв Дніпра;

Мінська;

Оболонь;

Почайна;

Тараса Шевченка;

Контрактова площа;

Поштова площа;

Майдан Незалежності;

Площа Українських Героїв;

Олімпійська;

Палац Україна;

Либідська;

Деміївська;

Голосіївська;

Васильківська;

Виставковий центр;

Іподром;

Теремки.

Детальніше про рух поїздів та розклад можна дізнатися на сайті Київського метрополітену.

У ніч на 24 травня 2026 року під час масованого ракетно-дронового удару по Києву було пошкоджено інфраструктуру столичного метрополітену. Унаслідок вибухової хвилі постраждали станції метро Лукʼянівська та Хрещатик, зокрема їхні наземні вестибюлі та окремі виходи.

Як повідомили у Київському метрополітені, станція Хрещатик відновила роботу у звичайному режимі після того, як було відкрито вестибюль №3 та вхід/вихід у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні. Обмеження, які діяли одразу після атаки, зняли після проведення відновлювальних робіт.

Станція Лукʼянівська також відновила роботу, але не повністю. Вона працює на вхід і вихід лише в напрямку вулиці Юрія Іллєнка. Водночас вихід у бік ТЦ Квадрат залишається тимчасово зачиненим.

Карта метро Києва

Які станції метро працюють як укриття під час повітряної тривоги

46 підземних станцій Київського метрополітену працюють цілодобово в режимі укриття.

