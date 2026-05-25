Метро в Києві є основною та незамінною складовою транспортної інфраструктури столиці України, а з початком війни воно також використовується як бомбосховище.

Київський метрополітен: цікаві факти

Київський метрополітен складається з трьох ліній довжиною майже 70 км, 52 станцій та 3 депо. Всередині пасажирів обслуговують 122 ескалатори. За рік ескалатори проходять 13-15 тис. км, а щогодини вони перевозять 11 тис. пасажирів.

Перші поїзди Київського метрополітену мали 3 вагони, зараз їх – 5. Станом на 2015 рік загальний парк метрополітену становив 824 вагони.

Швидкість поїзда в підземці —зазвичай 60-80 км/год.

Скільки станцій метро в Києві у 2026 році

Першу лінію метро відкрили 6 листопада 1960 року. На момент відкриття вона мала п’ять станцій.

На зараз метрополітен налічує три лінії з 52 чинними станціями.

  • Червона — Святошинсько-Броварська лінія має довжину 22,7 км та 18 станцій;
  • Синя — Оболонсько-Теремківська лінія має довжину 21,0 км та 18 станцій;
  • Зелена — Сирецько-Печерська лінія має довжину 23,8 км та 16 станцій.

Червона лінія метро:

  • Чернігівська;
  • Лісова;
  • Дарниця;
  • Лівобережна;
  • Гідропарк;
  • Дніпро;
  • Арсенальна;
  • Хрещатик;
  • Театральна;
  • Університет;
  • Вокзальна;
  • Політехнічний Інститут;
  • Шулявська;
  • Берестейська;
  • Нивки;
  • Святошин;
  • Житомирська;
  • Академмістечко.

Зелена лінія метро:

  • Червоний хутір;
  • Бориспільська;
  • Вирлиця;
  • Харківська;
  • Позняки;
  • Осокорки;
  • Славутич;
  • Видубичі;
  • Звіринецька;
  • Печерська;
  • Кловська;
  • Палац спорту;
  • Золоті Ворота;
  • Лук’янівська;
  • Дорогожичі;
  • Сирець.

Синя лінія метро:

  • Героїв Дніпра;
  • Мінська;
  • Оболонь;
  • Почайна;
  • Тараса Шевченка;
  • Контрактова площа;
  • Поштова площа;
  • Майдан Незалежності;
  • Площа Українських Героїв;
  • Олімпійська;
  • Палац Україна;
  • Либідська;
  • Деміївська;
  • Голосіївська;
  • Васильківська;
  • Виставковий центр;
  • Іподром;
  • Теремки.

Детальніше про рух поїздів та розклад можна дізнатися на сайті Київського метрополітену.

У ніч на 24 травня 2026 року під час масованого ракетно-дронового удару по Києву було пошкоджено інфраструктуру столичного метрополітену. Унаслідок вибухової хвилі постраждали станції метро Лукʼянівська та Хрещатик, зокрема їхні наземні вестибюлі та окремі виходи.

Як повідомили у Київському метрополітені, станція Хрещатик відновила роботу у звичайному режимі після того, як було відкрито вестибюль №3 та вхід/вихід у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні. Обмеження, які діяли одразу після атаки, зняли після проведення відновлювальних робіт.

Станція Лукʼянівська також відновила роботу, але не повністю. Вона працює на вхід і вихід лише в напрямку вулиці Юрія Іллєнка. Водночас вихід у бік ТЦ Квадрат залишається тимчасово зачиненим. 

Карта метро Києва

схема ліній київського метро

Фото: КП Київський метрополітен

Які станції метро працюють як укриття під час повітряної тривоги

46 підземних станцій Київського метрополітену працюють цілодобово в режимі укриття.

