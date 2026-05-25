Сили безпілотних систем повідомили про ураження установки ЗРК С-300, РЛС 9С19 Імбир, складів боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення, залізничних цистерн із паливно-мастильними матеріалами та інших об’єктів на тимчасово окупованій території України.

Операції СБС на Донеччині і Запоріжжі

– 414-та бригада Птахи Мадяра уразила РЛС 9С19 Імбир у Донецькій області. Спеціалізована радіолокаційна станція секторного огляду зі складу ЗРС С-300В. Призначена для виявлення балістичних та аеродинамічних цілей на великих дистанціях. Є рідкісним і високовартісним елементом системи протиповітряної оборони противника… 414-та бригада… уразила пускову установку ЗРК С-300 у Донецькій області, – йдеться у повідомленні СБС.

Також 1-й окремий центр уразив у Донецькій області залізничні цистерни з паливно-мастильними матеріалами.

Крім того, 414-та бригада Птахи Мадяра знищила розвідувальний безпілотник Мерлін-ВР, який є одним із найбільших БпЛА російської армії.

У СБС також повідомили про ураження низки логістичних об’єктів на тимчасово окупованій території Донецької області.

– 413-й полк Рейд уразив склад матеріально-технічного забезпечення противника у Донецькій області. 414-та бригада Птахи Мадяра уразила склад боєприпасів та матеріально-технічного забезпечення підрозділу противника у Донецькій області. 414-та бригада Птахи Мадяра знищила польовий артилерійський склад противника у Донецькій області, – розповіли в СБС.

За даними СБС, 1-й окремий центр також уразив тимчасовий пункт дислокації та пункт технічного обслуговування противника у Донецькій області. Водночас 412-та бригада Nemesis уразила логістичні цілі російських військ у Запорізькій області.

Операції провели у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання СБС.

Загалом у період із 1 по 24 травня було уражено 23 елементи протиповітряної оборони противника, що безпосередньо знижує його можливості з виявлення та перехоплення повітряних цілей.

– Водночас системний вплив на логістику та управління противника порушує постачання, координацію підрозділів і темпи відновлення його бойових спроможностей, – резюмували військові.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України ліквідували 1 020 російських окупантів. Загальні втрати особового складу армії РФ на 1552-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,356 млн.

