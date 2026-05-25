Вдова народного артиста України Віталія Білоножко, співачка Світлана Білоножко, розповіла, чи отримує родина кошти за пісні артиста після його смерті.

За словами артистки, питання авторських прав в Україні досі працює недосконало, а роялті надходять не в повному обсязі.

Світлана Білоножко про роялті та авторські права

Віталій Білоножко залишив по собі величезну кількість музичних творів. Утім, наразі ця спадщина майже не приносить родині доходу, каже співачка.

— Поки що нічого не дає. У нас із правами тяжко, не годиться ніяк. Нічого не співається, нічого не відходить, нічого не реєструється. Поки ні. Можливо колись, якщо будуть порядки, — зазначила Білоножко.

Разом із тим народна артистка України додала, що вже займається оформленням авторських прав і реєстрацією пісень.

— Зараз я свої пісні всі реєструю, все роблю, як треба. І роялті надходять. І свої, і Віталіка — я все зараз зареєструвала. Надходять роялті, але не в тому обсязі, який мав би бути, тому що, мабуть, вони не скрізь фіксуються. А це все — авторське право, і це повинно працювати. Ну, поки так. Я сподіваюсь, що буде все правильно, — прокоментувала артистка.

Яку пенсію отримує Світлана Білоножко

Також співачка озвучила суму своєї пенсії. Раніше зірка української естради зізнавалася, що пенсія в неї настільки маленька, що їй навіть трохи соромно говорити про її розмір.

— Зараз скажу — 11 600. Було спочатку вісім, потім десять, а зараз 11 600, — сказала Білоножко.

Артистка вважає таку суму недостатньою, зокрема, зважаючи на багаторічну роботу на сцені та масштаби концертної діяльності в минулі роки.

— Я так думаю собі, що пенсія має бути хоча б $1 тис. Ну, хоча б, звичайно. Ми коли працювали — величезні стадіони, де сиділо по 40 тисяч людей, і продавались квитки. Ви уявіть, які це суми хтось отримував — держава, я не знаю. Ми отримували, як це називалося, концертну ставку. У Віталіка була 12,50, а у мене — 9,50 рублів. І тоді нам всі заздрили, казали: “Ого, так це у вас вже 20 рублів”, — поділилася артистка.

Світлана Білоножко зазначила, що самостійно визначати концертні ставки вона з чоловіком змогла значно пізніше. Проте цей комерційний період охопив меншу частину їхнього творчого життя. Попри це, співачка каже, що продовжуватиме працювати, поки має сили та енергію.

Фото: Світлана Білоножко

Джерело : Гордон

