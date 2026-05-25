Росія пригрозила Україні новими ударами по Києву, підприємствах оборонно-промислового комплексу та так званих центрах ухвалення рішень.

Відповідну заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ РФ після атаки безпілотників у ніч на 22 травня по окупованому Старобільську на Луганщині.

Погрози новими ударами по Україні

У російському зовнішньополітичному відомстві стверджують, що 22 травня під удар нібито потрапили навчальний корпус і гуртожиток Луганського педуніверситету. Москва також звинуватила Україну у порушенні міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій та Конвенції про права дитини.

У МЗС РФ заявили, що після цього російська армія переходить до “послідовного завдання системних ударів” по об’єктах українського військово-промислового комплексу в Києві. За словами російської сторони, йдеться про місця, де нібито здійснюється проєктування, виробництво та підготовка безпілотників.

Крім того, у Кремлі пригрозили ударами по командних пунктах і так званих центрах прийняття рішень. У російській заяві також прозвучало звернення до іноземних громадян, дипломатів та представників міжнародних організацій із закликом залишити Київ, а жителів столиці попросили не наближатися до об’єктів військової та адміністративної інфраструктури.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко назвав заяви Росії анонсом нових атак проти цивільного населення України.

За його словами, Кремль демонструє небажання завершувати війну, попри попередні сигнали про можливість переговорів.

Коваленко також наголосив, що російська влада намагається компенсувати власну неспроможність гарантувати безпеку на території РФ посиленням терору проти українських міст.

