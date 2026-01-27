Екстренер Динамо та збірної України Олексій Михайличенко став фігурантом кримінального провадження у справі про побиття сантехніка. Інцидент стався кілька днів тому.

Футбольний фахівець заперечував бійку з чоловіком, який опинився у лікарні. А ось його дружина Інна Михайличенко, розповіла, що сталося. Про це вона розповіла газеті Факти.

Дружина Михайличенко про інцидент із сантехніком

За словами жінки, у будинку, де вони мешкають, з 9 січня немає опалення. І тепло не з’явиться до весни, бо саме цей сантехнік нібито допустив замерзання води у системі.

– Чоловік пішов до начальника ЖЕДу, щоб з’ясувати, у чому причина. Вони ввічливо поговорили. Той може підтвердити. Виявилося, що комунальники не змогли повернути воду, бо замерз бойлер, через який вода циркулює. Сантехнік вчасно його не утеплив, хоч йому давали таку вказівку, – сказала Інна Михайличенко.

Вона розповіла, що аварійна бригада кілька годин відігрівала замерзлий бойлер, а завершити роботи мали працівники ЖЕДу.

Проте після від’їзду аварійки води так і не було, а працівники ЖЕДу, зокрема пан Микола, закрили приміщення й пішли додому, пославшись на закінчення робочого дня.

– Я стала в дверях і кажу: Миколо, я вас не випущу звідси, поки у нас не буде води. Спокійним тоном, я його на ти навіть жодного разу не назвала. У відповідь він мене штовхнув і обматюкав. Так і сказав: За***ла. Мене підхопила сусідка. Після цього я зателефонувала Льоші: Спускайся, як же так – на мене вже руку піднімають, – заявила жінка.

Вона стверджує, що її чоловік нібито не бив працівника комунальних служб, а лише “штовхнув у плече”. Після інциденту комунальник викликав поліцію та звернувся до лікарні.

Крім того дружина футбольного фахівця заявила, що репутація у комунальника серед мешканців будинку була погана. А сусіди подружжя нібито готові свідчити, що побиття не було.

Нагадаємо, минулого тижня поліція Києва відкрила кримінального провадження за фактом побиття працівника комунальних служб. Фігурантом справи є 62-річний Олексій Михайличенко.

