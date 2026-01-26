Найскладніша ситуація з енергетикою залишається у Києві та області, у Харківській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Водночас у столиці понад 1,2 тис. багатоквартирних будинків досі залишаються без опалення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками спеціального селектора.

Яка ситуація в енергосистемі у Києві та інших регіонах

За словами глави держави, найбільше уваги та часу в обговоренні приділено Києву.

– Надзвичайно складні обставини: понад 1,2 тис. багатоквартирних будинків у місті досі без опалення. Обговорили з місцевими керівниками й урядовцями, як можна допомогти найбільш оперативно. Поки що всі терміни, про які говорилося, не можна вважати задовільними. Треба діяти швидше, – вважає Зеленський.

Президент наголосив, що йдеться про значну кількість людей, які потребують негайної підтримки. Зокрема, це стосується Дарниці та інших районів на лівому березі столиці.

Як зазначив Зеленський, визначено порядок кроків. Він очікує сьогодні ввечері доповіді про терміни можливої реалізації.

Водночас президент доручив перевірити всі звіти щодо готовності соціальної інфраструктури, шкіл, пунктів підтримки у Києві для реальної роботи заради людей.

За словами Зеленського, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів йому щодо питань, які стосуються забезпечення пунктів обігріву, гарячого харчування та мобільного звʼязку.

Президент доручив премʼєр-міністерці України Юлії Свириденко разом з міністром фінансів Сергієм Марченком проаналізувати можливості щодо термінової закупівлі всього того, що зараз реально необхідно для альтернативної генерації електрики та теплопостачання, зокрема, Києва.

Також міністр енергетики України Денис Шмигаль перебуває на постійному звʼязку з партнерами. Разом з місцевими керівниками він має визначити перелік додаткової підтримки для України, а також можливості її отримати найближчими днями та тижнями.

Крім цього, президент доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з міністром оборони України Михайлом Федоровим визначити додаткові опції захисту для міста Харкова.

Фото : Офіс президента

