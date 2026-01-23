Колишній тренер київського Динамо та збірної України Олексій Михайличенко побив сантехніка, який обслуговував їхній будинок. Поліція відкрила справу.

За словами журналістки Суспільного Наджие Аметової, конфлікт із комунальником виник через відсутність опалення.

Михайличенко побив сантехніка: що каже поліція

Поліція Києва повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом побиття співробітника комунального підприємства (ч. 1 ст. 125 КК України – умисне легке тілесне ушкодження).

Зараз дивляться

До Печерського управління поліції звернувся 53-річний працівник ЖЕДу. Чоловік заявив, що під час проведення робіт з відновлення теплопостачання на ґрунті словесного конфлікту його вдарив 62-річний мешканець будинку.

Імені Михайличенка у повідомленні не фігурує, але низка ЗМІ, посилаючись на джерела у поліції пишуть, що йдеться саме про 62-річного футбольного фахівця.

На місце прибули оперативники, які задокументували подію. Правоохоронці опитали учасників й свідків інциденту.

Потерпілому надали направлення для проходження судово-медичної експертизи, яка визначить ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Зараз чоловік перебуває в лікарні.

Напередодні про інцидент із побиттям сантехніка повідомила журналістка Суспільного Наджие Аметова у Facebook. На момент написання новини її сторінка закрита, але залишився скриншот.

За її словами, подія сталася у другій половині дня в одному з будинків Печерського району Києва. Потерпілого сантехніка звати Микола.

– Вчора в сусідньому будинку стався інцидент. Пана Миколу – сантехніка, який обслуговує, зокрема, і наш будинок, побив один із мешканців сусіднього будинку. За словами очевидців, ним виявився колишній тренер Динамо Олексій Михайличенко, — написала Аметова.

За її твердженням, причиною конфлікту стала відсутність теплопостачання, з якою нині стикаються тисячі будинків у Києві та інших містах через постійні російські обстріли.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.