Бывший тренер Динамо и сборной Украины Алексей Михайличенко стал фигурантом уголовного производства по делу об избиении сантехника. Инцидент произошел несколько дней назад.

Футбольный специалист отрицал драку с мужчиной, который оказался в больнице. А вот его жена Инна Михайличенко рассказала, что произошло. Об этом она рассказала газете Факты.

Жена Михайличенко об инциденте с сантехником

По словам женщины, в доме, где они живут, с 9 января нет отопления. И тепло не появится до весны, потому что именно этот сантехник якобы допустил замерзание воды в системе.

– Мужчина пошел к начальнику ЖЭУ, чтобы выяснить, в чем причина. Они вежливо поговорили. Тот может подтвердить. Оказалось, что коммунальщики не смогли вернуть воду, потому что замерз бойлер, через который вода циркулирует. Сантехник вовремя его не утеплил, хотя ему давали такое указание, – сказала Инна Михайличенко.

Она рассказала, что аварийная бригада несколько часов оттаивала замерзший бойлер, а завершить работы должны были работники ЖЭУ.

Однако после отъезда аварийки воды так и не было, а работники ЖЭУ, в частности господин Николай, закрыли помещение и ушли домой, сославшись на окончание рабочего дня.

– Я стала в дверях и говорю: Николай, я вас не выпущу отсюда, пока у нас не будет воды. Спокойным тоном, я его на ты даже ни разу не назвала. В ответ он меня толкнул и обругал. Так и сказал: За***ла. Меня подхватила соседка. После этого я позвонила Леше: Спускайся, как же так — на меня уже руку поднимают, – заявила женщина.

Она утверждает, что ее муж якобы не бил работника коммунальных служб, а лишь «толкнул в плечо». После инцидента коммунальщик вызвал полицию и обратился в больницу.

Кроме того, жена футбольного специалиста заявила, что репутация коммунальщика среди жителей дома была плохая. А соседи супругов якобы готовы свидетельствовать, что избиения не было.

Напомним, на прошлой неделе полиция Киева открыла уголовное производство по факту избиения работника коммунальных служб. Фигурантом дела является 62-летний Алексей Михайличенко.

