Збірна Англії перемогла команду Франції у матчі за третє місце на чемпіонаті світу-2026.

Матч Франція – Англія відбувся на стадіоні Хард Рок Стедіум в Маямі, штат Флорида (США), та завершився перемогою англійців з рахунком 6:4.

Англія – бронзовий призер ЧС-2026

Рахунок у матчі Франція – Англія відкрили підопічні Томаса Тухеля на третій хвилині завдяки голу Деклана Райса. На 18-й хвилині захисник Езрі Конса подвоїв перевагу своєї команди.

Зараз дивляться

До розгромного рахунок довів Букайо Сака на 37-й хвилині, а в компенсований час до другого тайму Сака вдалося оформити дубль. Таким чином, на перерву команди пішли за рахунку 4:0 на користь команди Трьох левів.

У другому таймі французи намагалися виправити ситуацію. На третій хвилині другого тайму один гол відквитав Кіліан Мбаппе. На 54-й хвилині Бредлі Баркола забив другий гол французів.

Трішки більше ніж через десять хвилин Мбаппе оформив дубль. Наприкінці матчу Сака реалізував пенальті, оформивши хет-трик у матчі.

На шостій компенсованій хвилині до другого тайму Усман Дембеле знову скоротив відставання до одного голу.

Проте надії французів на овертайм поховав Джуд Беллінгем, який через хвилину забив шостий гол англійців у ворота Майка Меньяна.

Франція – Англія – 4:6

Голи: Мбаппе, 48, 66 Баркола, 54 Дембеле, 90+6 – Райс, 3 Конса, 18 Сака, 37, 45+1, 87 (пен.) Беллінгем, 90+8

На стадії 1/2 фіналу Франція зазнала поразки від Іспанії з рахунком 0:2, а Англія втратила перемогу, ведучи в рахунку 1:0 проти Аргентини. Гра підопічних Томаса Тухеля завершилася поразкою 1:2.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.