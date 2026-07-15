Збірна Аргентини здобула вольову перемогу над командою Англії в 1/2 фіналу та вдруге поспіль вийшла до фіналу чемпіонату світу.

Матч Англія – Аргентина відбувся на стадіоні Мерседес-Бенц Стедіум в Атланті, штат Джорджія (США) та завершився перемогою альбіселесте з рахунком 2:1.

Англія – Аргентина

Перший тайм матчу минув без голів. За цей час команди не завдали жодного удару в ствір воріт.

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Після перерви англійцям першим вдалося відкрити рахунок завдяки голу Ентоні Гордона на 55 хвилині.

Півзахисник Аргентини Енцо Фернандес зрівняв рахунок за п’ять хвилин до кінця основного часу. У компенсований арбітром час на другій хвилині аргентинці повели у рахунку завдяки голу Лаутаро Мартінес.

Загалом у другому таймі Аргентина повністю домінувала у матчі, як за володінням м’ячем (73% – 27% на користь Аргентини), так і за ударами – 13:4.

Напередодні збірна Іспанії обіграла команду Франції у півфіналі чемпіонату світу 2026 року з рахунком 2:0.

Фінал чемпіонату світу з футболу 2026 року відбудеться 19 липня на стадіоні Мет-Лайф Стедіум в Іст-Ратерфорді, штат Нью-Джерсі (США).

У вирішальному матчі зустрінуться Іспанія та Аргентина. Франція та Англія розіграють бронзові медалі турніру.

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