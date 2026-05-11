Донецький Шахтар зіграє в основному раунді Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Гірники отримали це місце завдяки позиції у п’ятирічному рейтингу асоціацій, що перебувають за межами першої десятки.

Шахтар став чемпіоном України сезону-2025/26 та мав проходити кваліфікацію в основний раунд Ліги чемпіонів.

Проте гірники мали шанс отримати пряму путівку як найрейтинговіший клуб серед асоціацій за межами першої десятки рейтингу таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Для цього мали відбутися відразу кілька умов:

перемога в українській Прем’єр-лізі;

чемпіонами своїх країн не мають стати Олімпіакос та Рейнджерс.

Шахтар виконав першу умову, а Олімпіакос та Рейнджерс достроково втратили шанси виграти чемпіонство у лігах Греції та Шотландії відповідно.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів-2026 зустрінуться переможець минулого року французький ПСЖ та лондонський Арсенал.

Обидві команди також вже гарантували собі основний етап Ліги чемпіонів, тому там з’явилося вакантне місце. Саме його й займе Шахтар.

Таким чином гірники повернуться до найпрестижнішого єврокубка вперше з сезону-2024/25, коли вони також потрапили в основний етап завдяки зсуву сітки, коли переміг Реал.

