Жеребкування Ліги чемпіонів-2026/27: суперники Шахтаря на основному етапі
У Монако у четвер, 27 серпня, відбулося жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів-2026/27.
На стадії основного етапу зіграють 36 команд. Формат залишається ідентичним до попереднього сезону: замість звичних груп — єдина загальна турнірна таблиця. На кожного учасника чекає по вісім поєдинків.
У Лізі чемпіонів виступить донецький Шахтар. Гірники – єдині представники України у єврокубках у сезоні-2026/27.
Жеребкування Ліги чемпіонів: результати
В основному раунді ЛЧ відбудеться вісім турів. Матчі основного етапу стартують 8−10 вересня 2026 року та завершаться 27 січня 2027 року.
За підсумками жеребкування ЛЧ, суперниками Шахтаря стануть:
- Реал Мадрид (Іспанія);
- Інтер (Італія);
- Спортінг (Португалія);
- ПСВ (Нідерланди);
- Фенербахче (Туреччина);
- РБ Лейпциг (Німеччина);
- АЕК Афіни (Греція);
- Слован (Словаччина).
Номінальні домашні поєдинки гірники проводитимуть у Лондоні на Стемфорд Брідж. Там Шахтар прийме Реал, Спортінг, Фенербахче та АЕК.
Напряму до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вийдуть вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів.
Команди, що посядуть місця із 9 до 24, боротимуться за прохід до цієї стадії у плейоф-раунді. Водночас команди-невдахи у плейоф не потраплять до Ліги Європи.
Нагадаємо, напередодні визначилися всі учасники основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.