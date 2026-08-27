У Монако у четвер, 27 серпня, відбулося жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів-2026/27.

На стадії основного етапу зіграють 36 команд. Формат залишається ідентичним до попереднього сезону: замість звичних груп — єдина загальна турнірна таблиця. На кожного учасника чекає по вісім поєдинків.

У Лізі чемпіонів виступить донецький Шахтар. Гірники – єдині представники України у єврокубках у сезоні-2026/27.

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Жеребкування Ліги чемпіонів: результати

В основному раунді ЛЧ відбудеться вісім турів. Матчі основного етапу стартують 8−10 вересня 2026 року та завершаться 27 січня 2027 року.

За підсумками жеребкування ЛЧ, суперниками Шахтаря стануть:

Реал Мадрид (Іспанія);

Інтер (Італія);

Спортінг (Португалія);

ПСВ (Нідерланди);

Фенербахче (Туреччина);

РБ Лейпциг (Німеччина);

АЕК Афіни (Греція);

Слован (Словаччина).

Номінальні домашні поєдинки гірники проводитимуть у Лондоні на Стемфорд Брідж. Там Шахтар прийме Реал, Спортінг, Фенербахче та АЕК.

Напряму до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вийдуть вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів.

Команди, що посядуть місця із 9 до 24, боротимуться за прохід до цієї стадії у плейоф-раунді. Водночас команди-невдахи у плейоф не потраплять до Ліги Європи.

Нагадаємо, напередодні визначилися всі учасники основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

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